Myślę, że prof. Zembala jest w jakimś tam świecie nierzeczywistym w tej kwestii - mówiła Izabela Leszczyna na antenie RMF FM, komentując chwalenie rządu przez byłego ministra zdrowia rządu PO-PSL. Prof. Zembala doskonale panuje nad swoją kliniką i tam ma wszystko poukładane i być może myśli, że tak jest w całej Polsce. Niestety, w Polsce ludzie umierają, nie dostają się do lekarzy i nigdzie nie jest tak, jak u prof. Zembali. I pewnie on nie wie, jak jest w Polsce - oceniła. Mamy maski z Chin, respiratory ukradzione gdzieś tam, nie wiadomo komu, skąd, ale zapłaciliśmy my - stwierdziła.

Leszczyna: PiS wreszcie naśladuje PO

To znaczy, że PiS idzie dobrą drogą, naśladuje wreszcie Platformę Obywatelską. Zwrócę uwagę na słowo ‘obiecuje’. PiS obiecał już 6 lat temu kwotę wolną od podatku 8 tys. złotych - mówiła Leszczyna, komentując pogłoski o planach mocnego podniesienia kwoty wolnej od podatku przez PiS w ramach programu gospodarczego "Nowy Ład". Pytana, dlaczego sama głosowała w lutym 2015 przeciw podniesieniu kwoty wolnej, tłumaczyła, że, to był ostatni rok, kiedy Polska była objęta pewnymi restrykcjami w związku z procedurą nadmiernego deficytu, którą byliśmy objęci po to, żeby inwestować w autostrady. Wydawaliśmy trochę więcej pieniędzy niż budżet na to pozwalał. Inwestowaliśmy te pieniądze, Unia nałożyła na nas odpowiednią procedurę i żeby z niej wyjść i nadal absorbować środki unijne, i rozwijać Polskę długoterminowo, żeby ludzie byli bogatsi, żeby więcej zarabiali, żeby w końcu mieli kwotę wolną wyższą - mówiła.

"Nie ma powrotu do kompromisu aborcyjnego"

Jestem przeciwna aborcji na życzenie, natomiast uważam, że po tym, co PiS zrobił obrzydliwego polskim kobietom i zniszczeniu kompromisu, który przez 30 lat obowiązywał, nie ma powrotu do żadnego kompromisu - mówiła. Pan mnie zacytował, w bardzo trudnej sytuacji kobieta ze swoich względów zdrowotnych - także psychicznych, bo nie jest w stanie unieść macierzyństwa - ma prawo dokonać terminacji ciąży do 12. tygodnia, bo uważam, że zmuszenie kobiety niegotowej na macierzyństwo kończy się tym, że później dziewczynka jest polewana zimną wodą, albo wypada z okna z 10. piętra. Czym innym jest aborcja na życzenie, a czym innym jest to o czym mówimy - powiedziała. Kobieta musi zapytać psychologa: panie doktorze, co się będzie ze mną działo, co się będzie działo z moim organizmem - zauważyła. Dodała, że lekarz nie będzie mógł zakazać aborcji, bo - jej zdaniem - kobieta, która chce usunąć ciążę idzie do podziemia i terminuje ciążę w warunkach urągających jej zdrowiu i narażających jej życie.