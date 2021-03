Spółkaw ostatnim czasie napotyka różne przeszkody w przygotowaniach do inwestycji. O ile dość sprawnie udało się wybrać doradcę strategicznego – lotnisko Seul Incheon, to klapą zakończył się wybór wykonawcy masterplanu, kluczowego dokumentu potrzebnego do wystartowania z przedsięwzięciem. Miał on m.in. wskazać ostateczną lokalizację portu, zweryfikować prognozy ruchu lotniczego i przystosować do tego szykowaną przepustowość.