Uchwała Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030” (M.P. poz. 218) składa się z ośmiu priorytetów. Należą do nich: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca , warunki życia i ochrona socjalna, budowanie świadomości oraz koordynacja. Do najważniejszych zaliczany jest ten pierwszy, bo zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nadrzędnym celem jest zapewnienie im niezależności oraz możliwości udziału we wszystkich aspektach życia społecznego.