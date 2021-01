Spółka CPK dostała do tej pory 98 zgłoszeń od mieszkańców, którzy są zainteresowani sprzedażą swoich działek pod budowę portu przesiadkowego. Ponad połowa ofert pochodzi z obszaru gminy Baranów, pozostałe są z gmin Wiskitki i Teresin – mówi, rzecznik CPK. Dodaje, że powierzchnia zgłoszonych działek to na razie kilka procent wielkości obszaru, który spółka zamierza objąć wykupami. Jak na początek programu nabyć, który wystartował 2 grudnia, to całkiem niezły wynik - ocenia Majszyk.