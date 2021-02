"Chcemy mówić i pisać tak, aby odbiorcy naszych komunikatów potrafili usłyszeć i odczytać to, co chcemy im przekazać" – to fragment Deklaracji na rzecz upraszczania języka, którą podpisały w czwartek szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska oraz dyr. generalna Ministerstwa Finansów Renata Oszast. Jak poinformował w komunikacie resort, w uroczystości udział wzięli minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz dyrektor generalny Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej (MFiPR) Marek Redźko.

Reklama

"Obywatele mają dostać zrozumiałe pisma"

"Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami" - zaznaczył, cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński."Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty" – dodał. Dyrektor generalny MFiPR Marek Redźko wskazał, że prosty język jest elementem dostępności. Odpowiada na potrzeby obywateli, odbiorców usług publicznych – zauważył.

W komunikacie przypomniano, że w 2018 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zainicjowało Forum Prostego Języka i Deklarację prostego języka. Inicjatywy działają pod hasłem: Prosto i kropka. Z kolei w grudniu 2020 r. Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenia, które upowszechniają prosty język.