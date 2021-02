Przyjęta przez rząd cztery lata temu (a zapowiedziana rok wcześniej) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest jak szklanka: dla opozycji do połowy pusta, dla rządu do połowy pełna. Według ekspertów PO została zrealizowana w 14 proc. i na więcej się nie zanosi. Według rządu stan realizacji strategii to 67 proc.