Nowy Ład PiS w połowie marca

Müller zapytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia kiedy przedstawione zostaną szczegóły programu Nowy Ład, odpowiedział: Planowaliśmy, że to będzie końcówka lutego - pierwsza połowa marca w związku z tym ten termin został na ten moment w tej chwili przesunięty.

Jak zapewnił, program jest gotowy. Z racji tego, że inne ugrupowania pokazują swoje programy - albo pytanie, czy to są programy - też na bieżąco chcemy się odnieść do tego, co oni prezentują - dodał.

W ocenie rzecznika rządu pokaże to różnice programowe i merytoryczne między obozem rządzącym a opozycją.

Müller o PO: Ciągła wojna, konflikt, zabranianie czegoś lub likwidowanie

Müller odniósł się przy tym do sobotniej konferencji PO, której propozycja to, jego zdaniem, "ciągła wojna, konflikt, zabranianie czegoś lub likwidowanie". My ten program budujemy zupełnie od innej strony, czyli od tego, co mogą obywatele zyskać dzięki dalszym reformom państwowym - powiedział.

W sobotę na konferencji pod hasłem "Czas na zmiany" przewodniczący PO Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentowali pomysł sformowania "Koalicji 276" – tylu posłów i posłanek trzeba, by odrzucić w Sejmie weto prezydenta. Budka zapowiedział m.in. powołanie na nowo Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, wprowadzenie Centralnego Rejestru Jawności, powołanie niezależnego prokuratora generalnego i specjalnego prokuratora śledczego, by rozliczać afery. Trzaskowski zapowiedział zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, a także zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem dot. likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. Zaproponował likwidację Funduszu Kościelnego i zastąpienie go odpisem podatkowym.

Kierownictwo PiS program Nowy Ład zaakceptowało w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.