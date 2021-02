Jest to pierwszy podział środków w 2021 r. W ramach operacji Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr 229 mln euro, Węgry 304 mln euro, Łotwa 72 mln euro, Polska 4,28 mld euro, Słowenia 913 mln euro, Hiszpania 1,03 mld euro, Grecja 728 mln euro i Włochy 4,45 mld euro - czytamy w komunikacie.

Wszystkie dziewięć państw członkowskich otrzymało już wsparcie finansowe w ramach SURE w 2020 r.

Pieniądze z SURE

Pożyczki te mają pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych w celu zachowania zatrudnienia, a w szczególności koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów pracy w niepełnym wymiarze godzin i innymi środkami, wprowadzonymi w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.

Dzisiejsze wypłaty nastąpiły po czwartej emisji obligacji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Łącznie z dzisiejszymi wypłatami państwa członkowskie otrzymały łącznie 53,5 mld euro w ramach instrumentu SURE.

Docelowo, po zakończeniu wszystkich wypłat w ramach SURE Belgia ma otrzymać 7,8 mld euro, Cypr 479 mln euro, Węgry 504 mln euro, Łotwa 192 mln euro, Polska 11,2 mld euro, Słowenia 1,1 mld euro, Hiszpania 21,3 mld euro, Grecja 2,7 mld euro a Włochy 27,4 mld euro.

26 stycznia Komisja Europejska wyemitowała po raz czwarty obligacje w ramach instrumentu EU SURE o łącznej wartości 14 mld euro.

Von der Leyen: Polska już otrzymała prawie 4,3 mld euro

"Polska otrzymała już prawie 4,3 mld euro w formie pożyczek z instrumentu SURE. Sfinansują one systemy zmniejszonego wymiaru czasu pracy w okresie pandemii oraz wspieranie pracowników w kraju. Całkowite wsparcie dla Polski w ramach SURE wyniesie 11,2 mld euro. Europa pomaga" - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

Instrument SURE może zapewnić do 100 mld euro wsparcia finansowego dla wszystkich państw członkowskich.