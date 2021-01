Nie wiem, co się wszyscy do tych biednych siłowni przyczepili. Rozumiem biznes, ale jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć - mówił w RMF FM prof. Andrzej Horban. To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie. Ale jest jakiś program pomocy dla tych ludzi - olbrzymi, bo wszyscy się na to w gruncie rzeczy składamy – dodał.

Luzowanie obostrzeń?

Jego zdaniem, to jeszcze nie jest czas na luzowanie obostrzeń.

Jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb - ostrzegł ekspert, nawiązując do kolejnych przypadków otwierania przez przedsiębiorców obiektów objętych restrykcjami. Mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczających przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwej - tłumaczył.

Według niego, kiedy przyjdzie już czas, to luzowanie obostrzeń powinniśmy zacząć od oświaty.

Przede wszystkim wydaje się, że najpierw należy otworzyć szkoły, dlatego że dzieci, nawet jeżeli chorują, to chorują w sposób łagodny - stwierdził. I dodał: Nauczyciel też jest w miarę zdrowy. To nie jest osoba 80-letnia.

Jednocześnie zastrzegł, że wybór branż, które zostaną odmrożone w pierwszej kolejności, "to zawsze balansowanie na granicy".