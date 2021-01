Na jedno z pierwszych pytań, czemu nie wskazaliśmy daty 18.01.2021, odpowiadamy: skala przygotowań, jaką wiele klubów musi udźwignąć przed w/w datą. Wielu z Nas jest zmuszonych skompletować swój skład pracowników na nowo bądź w znacznej części. Do tego dochodzą przygotowania prawne, sanitarne oraz wiele, wiele innych czynników. Podchodzimy do sprawy również strategicznie. Wszelkie działania związane z otwarciem branży nie zmieniają nic w zakresie procedowania pozwów dot. wykazania nielegalności lockdown’u oraz kwestii odszkodowawczej.

Wszystkim, którzy będą chcieli dołączyć do akcji otwierania swoich klubów, postaramy się zapewnić wszelkie wsparcie zarówno od strony prawnej, merytorycznej jak i „papierologicznej”. Niezależnie, poniżej chcemy przekazać poszczególne wytyczne oraz informacje, na podstawie których, Nasza branża powinna wrócić do gry - czytamy w oświadczeniu.

Polska Federacja Fitness wymienia także wprowadzone w związku z otwarciem wytyczne i wskazówki dotyczące przestrzegania treści rozporządzenia.

Zorganizowaliśmy wsparcie prawne we wszystkich regionach w Polsce w zakresie:

- Wsparcia prawnego podczas kontroli przez Policję oraz Sanepid + szczegółowa instrukcja w zakresie postępowania w trakcie kontroli.

- Wsparcia prawnego w przypadku przekroczenia uprawnień przez osoby dokonujące kontroli klubu oraz skierowania pozwu w trybie cywilnym bezpośrednio przeciwko danej osobie kontrolującej dany obiekt.

- Wsparcia prawnego w przypadku postępowania administracyjnego [wszelkie próby nałożenia kary przez Sanepid]

- Opinii prawnej w formie tzw. Broszury Informacyjnej dla osób kontrolujacych dany obiekt, zawierającej szereg prawnych uzasadnień pozwalających na działanie danego klubu / obiektu [orzecznictwo sądowe, szczegółową analiza przepisów (dokument ma ponad 20 stron) - czytamy.

Apel do klientów

Federacja zwraca się także do klientów.

Tak jak klienci restauracji, które obecnie się otwierają, klienci klubów fitness również mogą być poddawani próbom wylegitymowania przez policjantów na siłowni. Analizując dokładnie sytuacje w branży gastronomicznej, wszelkie tego typu działania, przynajmniej do tej pory, były przeprowadzane nieinwazyjnie oraz bezproblemowo. Przychodząc do klubu fitness czy innego obiektu otwartego szczególnie po 01.02.2021 nie można wykluczyć w/w zdarzenia. Korzystając z okazji, chcielibyśmy zaapelować do wszystkich klientów. Jeśli Wasz ulubiony klub nie zdecyduje się otworzyć 01.02.2021, tylko będzie potrzebował nieco więcej czasu na przygotowania lub nie podejmie decyzji o otwarciu wcale - prosimy o okazanie zrozumienia dla właściciela takiego obiektu. Na koniec dnia, jest to indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży - pisze.