SMSy wysyłane do Klientów, a także do osób niekorzystających z usług PGE Obrót zawierają informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online.

PGE Obrót zwraca się do wszystkich Klientów, aby zachowali szczególną uwagę, zignorowali podejrzane wiadomości, nie otwierali linków prowadzących do płatności oraz przekazali ostrzeżenia rodzinie i znajomym.

Spółka podkreśla również, że wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są na bieżąco monitorowane, a fałszywe strony są natychmiast blokowane. Każda próba oszustwa jest również zgłaszana do organów ścigania.

PGE Obrót to sprawdzony i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej, który swoją działalność opiera na transparentności oraz uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach.

Spółka posiada certyfikat Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Prowadzi także regularne akcje informacyjne ostrzegające oraz informujące klientów o tym, jak nie dać się oszukać, jak również przypominające o prawach konsumentów.