Traktujemy fuzję jako jeden z wariantów, ale na tym etapie, pracując nad strategią, na pewno koncentrujmy się na wzroście organicznym, więc nie prowadzimy rozmów z Alior Bankiem - powiedział Kubiak.

Jednocześnie p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba podkreślił, że o przyszłość polskiego sektora bankowego opiera się na konsolidacji.

Konsolidacja zawsze oznacza, że bank o silnym wskaźniku kapitałowym przejmuje mniejszy, który ma problem z utrzymaniem swojego funkcjonowania i ten mniejszy bank (...) szczególnie w warunkach niskich stóp i małego rozmiaru, zaczyna mieć problem z dochodowością, zwrotem z kapitału - powiedział Skiba.

Dodał, że bank Pekao jest otwarty na scenariusz możliwych przejęć.

Traktujemy każdy przypadek oddzielnie. Zawsze argumenty dotyczące konkretnej transakcji muszą być biznesowe i oparte na dokładnej analizie jakie mogą być korzyści z fuzji, jakie mogą być synergie jakie mogą być korzyści dla naszych klientów i dla naszych akcjonariuszy - podkreślił Skiba.

Największym akcjonariuszem banku Pekao, kontrolującym 20 proc. pakiet, jest PZU. Z kolei pakiet liczący 12,8 proc. udziałów ma Polski Fundusz Rozwoju. Jeśli chodzi o właścicieli Alior banku to pakiet 31,91 proc. należy do Grupy PZU. Kurs akcji Alior Banku na GPW spadł w ciągu roku o ponad 53 proc. do 13,8 zł, a kurs Pekao o 59,6 proc. do 43,88 zł. Z kolei kurs akcji PZU w ciągu roku zniżkował o 40,6 proc. spadając do 22,34 zł.