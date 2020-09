Korzystający z Konta Private Banking w Banku Pekao mogą liczyć na usługi w pełni dostosowane do swoich potrzeb. Bank oferuje osobistą opiekę profesjonalnego doradcy, z którym będzie można wypracować indywidualny model współpracy przy zapewnieniu pełnej dyskrecji. Właściciel rachunku ma też dostęp do bogatej oferty inwestycyjnej. Posiadacze konta mogą bezpłatnie korzystać z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez Biuro Maklerskie Pekao.

Bank chce wspierać swoich klientów w pomnażaniu ich majątku. Stąd usługa szerokiego doradztwa inwestycyjnego bazującego na kilkudziesięciu polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Dzięki temu poszczególni klienci otrzymają propozycje uwzględniające ich specyfikę – własne potrzeby, sytuację finansową i profil inwestycyjny. Eksperci przedstawią oferty zgodnie z akceptowanym poziomem ryzyka, a także zadbają o odpowiednie zróżnicowanie aktywów w portfelu.

Analitycy przeprowadzą też cykliczny monitoring portfela – dzięki temu klienci nie przegapią żadnego istotnego wydarzenia rynkowego, które zmieniłoby sytuację posiadanych przez nich instrumentów. A na życzenie klienci otrzymają indywidualne rekomendacje wraz z komentarzem na temat tego, co warto zmienić w aktualnym portfelu inwestycyjnym i gdzie warto ulokować swoje środki.

Klienci private banking dużo podróżują, stąd ważne są wszelkie związane z tym udogodnienia. Dlatego konto Private Banking oferuje bezpłatne wypłaty gotówki na całym świecie, krajowe i zagraniczne polecenia przelewu, zlecenia stałe, a nawet prowadzenie rachunków płatniczych w 13 różnych walutach.

Transakcje zagraniczne są też łatwiejsze dzięki prestiżowej karcie debetowej World Elite Debit Mastercard. W przypadku płatności w euro, dolarach, frankach szwajcarskich czy funtach rozpoznaje ona automatycznie walutę i bez konieczności przewalutowania obciąża konto. Jeśli nawet nie ma konta w danej walucie to przelicza operację po atrakcyjnych kursach wymiany, które są porównywalne z kursami dostępnymi w znanych kantorach internetowych. Posiadacze karty debetowej mają też wstęp do saloników lotniskowych za pomocą aplikacji Lounge Key (w tym są zapewnione dwa bezpłatne wejścia w ciągu roku). Jej wydanie i wznowienie również odbywa się bez żadnych kosztów. Dla posiadaczy Konta Private Banking dostępne są dodatkowo prestiżowe karty kredytowe z bogatym pakietem usług dodanych, w tym cieszące się szczególnym zainteresowaniem wśród zamożnych klientów usługa concierge czy ubezpieczenia w podróży, gdzie świadczenia sięgają nawet 10 mln euro. Nową usługą do karty kredytowej Pekao Visa Infinite jest Fast Track – przywilej priorytetowych odpraw z Lotniska Chopina w Warszawie – bez żadnych opłat.

Konto Private Banking to niejedyne udogodnienie dla klientów – wraz z nim bank przygotował nowe Konto Oszczędnościowe Private Banking wraz z promocją oprocentowania – 1 proc. w skali roku dla nowych klientów do kwoty 500 tys. zł przez pierwszych 90 dni oraz 0,2 proc. w skali roku dla całego salda środków zgromadzonych na koncie dla wszystkich klientów.

Właściciele rachunku mogą korzystać z usług elektronicznych – konto jest dostępne przez internet i moblilnie w aplikacji PeoPay. Rozbudowane są też usługi telefoniczne – powstała całodobowa infolinia bankowości prywatnej, zapewniająca priorytetową realizację szerokiej gamy zleceń. Wyłącznie klienci Private Banking mogą też skorzystać z bezpośredniego kontaktu z dealerem walutowym celem realizacji transakcji telefonicznej wymiany walut. Bank Pekao jako jeden z dwóch banków na rynku polskim udostępnia usługę skrytek sejfowych, z której korzystają także klienci bankowości prywatnej.

Jak przyznają przedstawiciele Pekao, najnowsza oferta wpisuje się w strategię banku – celem jest budowanie więzi z klientami i jednocześnie wsparcie w pomnażaniu i zarządzaniu ich środkami. Dzięki dwudziestotrzyletniemu doświadczeniu w obsłudze najzamożniejszych klientów zdają sobie też sprawę, że ci potrzebują indywidualnego podejścia oraz udogodnień w obszarze pozafinansowym, stąd rozwój usług wykraczających poza konwencjonalne działania banków.

– Nasza oferta Bankowości Prywatnej jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych na rynku. Stawiamy na indywidualność, ponieważ wiemy, że nasi klienci mają różne potrzeby i oczekiwania względem bankowości i zarządzania swoimi finansami. W Banku Pekao mogą oni wybierać spośród szerokiej gamy produktów oraz rozwiązań inwestycyjnych i cieszyć się udogodnieniami szytymi na miarę. Prosta i transparentna konstrukcja nowego Konta Private Banking – brak opłat za konto i kartę przy aktywach wynoszących minimum 1 mln zł oraz liczne oferty specjalne, w tym bezpłatny rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao – już od pierwszych dni spotyka się z uznaniem klientów – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych w Banku Pekao SA.

