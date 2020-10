Decyzją rządu w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od 31 października do 2 listopada cmentarze są zamknięte. "Na świdnickim cmentarzu komunalnym nie będzie grobów bez zniczy. Świece od handlujących przy nekropolii kupi miasto. Zapalą je pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek” – informują władze podlubelskiego Świdnika na stronie internetowej miasta. Cytowany w komunikacie szef PK Pegimek Jerzy Irsak tłumaczy, że jest to forma wparcia ale mieszkańców, którzy nie zdążyli pójść na cmentarz. Przecież to jest nasza tradycja, którą od dawna kultywujemy – dodał.

Reklama

Władze miasta poparły ten pomysł. Nie wahaliśmy się ani chwili. Wspomożemy w ten sposób przedsiębiorców i naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie zdążyli zapalić zniczy na grobach swoich bliskich – podkreśla zastępca burmistrza Świdnika Marcin Dmowski. Znicze zostaną zapalone na grobach przez pracowników PK Pegimek w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym.

ZOBACZ AKTUALNĄ MAPĘ ZAKAŻEŃ W POLSCE>>>

Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie poprzez pracowników spółki pomoże mieszkańcom w złożeniu wieńców i wiązanek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mościckiego. Wystarczy pozostawić kwiaty na murze cmentarnym przy ulicy Mościckiego na odcinku pomiędzy bramą wjazdową do budynku administracyjnego a wejściem głównym – poinformował Dominik Gil z gabinetu Prezydenta Miasta Chełm. Do wiązanek należy dołączyć kartki z imienia i nazwiska zmarłego, daty urodzenia lub śmierci w celu zlokalizowania miejsca pochówku, a w przypadku dysponowania dokładnymi danymi grobu (oznaczenie sektora i rzędu) należy dopisać te informacje. Dane te można ustalić w wyszukiwarce grobów www.zmarli.eu. Wieńce można składać w dniach od 31 października do 2 listopada w godzinach 7.00 – 16.00. Jak zaznaczył Gil, jest też możliwość wykonania i wysłania zdjęcia nagrobka na udostępniony numer telefonu.