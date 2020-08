36-latek założył rachunek bankowy na dane mieszkanki Piły (Wielkopolskie) i zaciągał tzw. "chwilówki". W ten sposób udało mu się uzyskać ok. 10 tys. zł. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu wraz ze swoim wspólnikiem; grozi im do 8 lat więzienia.

- Mieszkanka powiatu pilskiego nie wiedziała, że została oszukana i trafiła na listę dłużników do momentu, kiedy chciała kupić sprzęt na raty. O całej sprawie poinformowała mundurowych. Funkcjonariusze zaczęli szczegółowo wyjaśniać okoliczności tej sprawy. Okazało się, że w połowie ubiegłego roku nieznany sprawca poprzez internet założył konto bankowe na dane osobowe pokrzywdzonej i wziął kilka kredytów tzw. chwilówek – tłumaczył w środę mł. asp. Jędrzej Panglisz z KPP w Pile (Wielkopolskie). Reklama Wyścig po pieniądz przyszłości. Złamanie monopolu państw na emitowanie walut jest tylko kwestią czasu Zobacz również Jak dodał, policjanci ustalili, że sprawa miała swój początek w 2019 roku, kiedy 36-letni mieszkaniec Piły wszedł w posiadanie danych osobowych pokrzywdzonej. - Wtedy postanowił założyć internetowe konto, z którego bezkarnie będzie mógł wypłacać pieniądze z zaciągniętych pożyczek. Drobiazgowe sprawdzenia i analiza przestępczego procederu doprowadziła śledczych do pierwszej osoby, która była zamieszana w przestępstwo. Jeden z mężczyzn wykonał przelew internetowy na rachunek pokrzywdzonej ze swojego konta, co wykorzystali śledczy. Po dotarciu do tej osoby policjanci ustalili, kto był pomysłodawcą i głównym realizatorem oszustwa – wskazał Panglisz. Sprawcami okazali się 36- i 38-letni mieszkańcy Piły. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli dwa zarzuty za popełnione przestępstwo oszustwa. Panglisz zaznaczył, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zarzuty.