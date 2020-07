Propozycja na posiedzenie Rady Europejskiej przewiduje, że aby mieć dostęp do tych funduszy, należy się zobowiązać do celu neutralności energetycznej.

Reklama

Nie widzimy podstaw do tak formułowanych warunków wypłat związanych ze zmianami w zakresie transformacji energetycznej. Wskazujemy na to, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne, ale jednocześnie podkreślamy, że musi się to odbywać w przyspieszonym, ale rozsądnym tempie - powiedział w Brukseli szef rządu.

Morawiecki o negocjacjach budżetowych: Nie zgadzamy się na arbitralne ujęcie sprawy praworządności

Uważamy, że jest art. 7 i niech się toczy swoim rytmem, już niestety od dłuższego czasu. Optujemy za zamknięcie tego artykułu. Natomiast łączenie tych dwóch dziedzin życia, zupełnie innych obszarów prawnych, rodzi ogromne zagrożenie dla pewności prawa. Na to nie ma naszej zgody - powiedział.

Zaproponowany przez KE mechanizm uzależnienia wypłaty funduszu unijnych od praworządności będzie jednym z tematów rozpoczynającego się w piątek szczytu UE w Brukseli.

Morawiecki o negocjacjach budżetowych: Przeciwstawiamy się rabatom w budżecie UE

Przeciwstawiamy się rabatom w budżecie UE. Uważamy, że jest to niedobry mechanizm - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE w Brukseli.

Jak dodał, rabaty nie mają podstaw w różnicach dochodów na głowę mieszkańca, które są cały czas jeszcze w Europie zauważalne.