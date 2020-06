Jak zaznaczyła szefowa resortu rozwoju, zobowiązano się przygotować specjalny pakiet dla branży turystycznej, który będzie notyfikowany w Komisji Europejskiej. Będą tam szczególne rozwiązania dla najmniejszych podmiotów działających w branży: przewodników, pilotów wycieczek i agentów wycieczek - wymieniła. Wskazała, że to będzie wymagało więcej pracy; zapowiedziała też następne spotkanie za tydzień.

Emilewicz dodała, że na wtorkowym spotkaniu w rozmowach z branżą turystyczną zwrócono uwagę na trzy ważne wątki. Pierwszy to konieczność zwrotów pieniędzy za wydarzenia, które się nie odbyły. Czas na zwroty przyjdzie we wrześniu i to może być problem, z którym wielu touroperatorów może sobie nie poradzić - powiedziała.

Dodała, że druga kwestia jest związana z ubezpieczeniami, które branża będzie musiała płacić także we wrześniu, oraz koniecznością dostarczenia gwarancji o szerszej skali, bo - jak oceniła - dziś 80 proc. gwarancji BGK nie wystarcza dla wielu przedsięwzięć.

Szefowa resortu rozwoju poinformowała w ub. tygodniu, że z danych PFR wynika, iż firmy turystyczne również skorzystały z mechanizmów wsparcia w ramach tarcz: antykryzysowej i finansowej. Do 12 tysięcy firm turystycznych trafiło już ok. 4 mld zł wsparcie - podała.

Wskazała ponadto, że zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego będzie wsparciem, "jakiego branża turystyczna jeszcze nie miała". Dodała, że pierwsze płatności z bonu turystycznego planowane są na ostatni tydzień lipca, a szacowana wartość bonów sięga ok. 3 mld zł.