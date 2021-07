Podróżni skorzystają z wyremontowanych peronów na stacjach i przystankach: Skarżysko Milica, Bliżyn, Stąporków, Końskie.

Obecnie na trasie Skarżysko Kamienna – Tomaszów Mazowiecki prowadzony jest ruch towarowy. Dzięki planowanym inwestycjom w grudniu, po 13 latach, podróżni skorzystają z połączeń między województwami świętokrzyskim i łódzkim. Na prace przeznaczono ok. 25 mln zł ze środków budżetowych.

Podpis prezydenta

W marcu 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizację ustawy o transporcie kolejowym.na peronie koneckiego dworca kolejowego.

Jest program Kolej Plus i jest ustawa, która ten program dzięki której ten program kolej plus to będzie mógł być wdrażany. (...) Rusza program Kolej Plus, także tutaj Końskich - mówił wtedy prezydent.

Cieszę się, że jesteśmy w województwie świętokrzyskim i właśnie tutaj czynimy pierwsze kroki aby wykluczenie komunikacyjne tego miasta wymazać raz na zawsze z mapy rysując na powrót linię kolejową - dodał prezydent.

Prezydent powiedział, że wartość programu Kolej Plus do roku 2028 wyniesie 6,5 mld zł.

Mam nadzieję, że wiele miast dzięki temu (programowi Kolej Plus - PAP) odzyska swoje możliwości, a przede wszystkim wielu ludzi odzyska swoje możliwości komunikacyjne. Co najmniej 20 miast średniej wielkości, powyżej 10 tyś. mieszkańców otrzyma połączenia kolejowe, których do tej pory nie miało. Jest to mam nadzieje kierunek (...) w którym mam nadzieję, że nadal będziemy podążali - stwierdził prezydent.