W Dzienniku Ustaw RP w piątek opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż premier członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - czytamy.

Jak napisano, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wcześniej, w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt tego rozporządzenia. Przypomniano w nim, że 15 listopada 2019 r. powołany został minister aktywów państwowych (MAP), który zgodnie z przyjętymi założeniami ma wykonywać prawa z akcji lub udziałów w większości spółek Skarbu Państwa.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, minister aktywów państwowych ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa w spółkach przemysłu zbrojeniowego, m.in. w: Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Polskim Holdingu Obronnym, Wojskowych Zakładach Lotniczych, Wojskowych Zakładach Łączności z siedzibą w Czernicy, Polskim Holdingu Obronny z Warszawy, Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, Hucie Łabędy z siedzibą w Gliwicach, Hucie Stalowa Wola oraz spółce Rosomak z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Z rozporządzenia wynika, że pod nadzór ministra aktywów państwowych trafią spółki transportowe, lotnicze i kolejowe. Chodzi m.in. o: Centralny Port Komunikacyjny, Polską Grupę Lotniczą, PKP Polskie Linie Kolejowe, Polskie Koleje Państwowe, LOT Aircraft Maintenance, PKS Mrągowo, Polbus-PKS, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Polonus", czy spółkę "Wars".

Zgodnie z rozporządzeniem MAP ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa w spółkach energetycznych, paliwowych, wydobywczych i chemicznych. Pod jego nadzór trafią największe spółki energetyczne - PGE, Enea, Energa i Tauron oraz paliwowe - PKN Orlen, Grupa Lotos oraz Lotos Petrobaltic. Minister ten będzie również nadzorować PGNiG. Ze spółek górniczych projekt wymienia: Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, KGHM oraz Węglokoks. MAP będzie nadzorować także Grupę Azoty oraz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

Ponadto minister aktywów państwowych ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa w takich spółkach jak: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, PKO BP, Totalizator Sportowy, Poczta Polska, PL.2012+, Exatel, Giełda Papierów Wartościowych, a także w spółkach przemysłu rolnego m.in. Krajowej Spółce Cukrowej, Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach. Pod jego nadzór trafi także dziesięć Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Z rozporządzenia wynika, że Agencja Rozwoju Przemysłu ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa w 96 spółkach. Na liście są m.in. Polskie Nagrania, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" czy warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Z kolei minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i do spraw gospodarki wodnej ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa w 20 spółkach. Są to przede wszystkim spółki stoczniowe takie jak: Polska Żegluga Bałtycka, Stocznia Gdynia, Stocznia Szczecińska, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Centrum Logistyczne Gryf czy Centrum Techniki Okrętowej.

Zgodnie z rozporządzeniem pod nadzorem ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego znajdą się - tak jak dotychczas - PAP, Polskie Radio wraz z 17 rozgłośniami regionalnymi oraz TVP.