Edycja 2020 przyniosła Polsce 3. z kolei spadek w rankingu Doing Business. W edycji 2018 Bank Światowy sklasyfikował polską gospodarkę jako 27. najbardziej przyjazną biznesowi. Rok później było to 33. miejsce.

W porównaniu do poprzedniego roku, według Banku Światowego, wydłużył się w Polsce czas potrzebny na przeniesienie praw własności nieruchomości. Skrócił się z kolei czas procedur potrzebnych do uzyskania podłączenia firmy do elektryczności.

Z 10 obszarów, w których ekonomiści Banku Światowego oceniali światowe gospodarki, Polska najlepiej wypadła w obszarze handlu zagranicznego - uzyskała maksymalną notę 100 pkt, co dało Polsce 1. miejsce, ex aequo z innymi krajami. Nieco gorzej oceniono łatwość rozwiązywania kwestii niewypłacalności (25.) i uzyskiwania kredytu (37.).

Najgorzej Polska wypada w obszarze oceniającym łatwość otwierania biznesu (128. miejsce) oraz rejestracji nieruchomości (92.).

W rankingu Doing Business 2020 Bank Światowy przyznał Polsce 76,4 pkt na 100, co dało 40. lokatę na świecie. Z krajów regionu powyżej Polski uplasowały się m.in. Litwa (11.), Estonia (18.) i Łotwa (19.). Za Polską znalazła się m.in. Czechy (41.), Słowacja (45.) oraz Rumunia (55.).

Liderem rankingu Doing Business 2020 jest Nowa Zelandia, przed Singapurem i przed Hongkongiem. Stawkę 190 ocenionych krajów zamyka Somalia.

Gospodarki, które osiągają najwyższe wyniki w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej łączy kilka wspólnych cech, w tym powszechne stosowanie systemów elektronicznych. Wszystkie z 20 najlepiej ocenianych gospodarek umożliwiają założenie przedsiębiorstwa online, posiadają e-platformy ewidencjonowania podatków oraz zezwalają na procedury online związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Co więcej, 11 z nich posiada e-procedury dotyczące uzyskiwania pozwoleń budowlanych - napisano w komentarzu do raportu.