Jak podkreśliła Emilewicz na konferencji prasowej, jako posłanka wybrana z poznańskiej listy chce być ambasadorką stolicy Wielkopolski i rzecznikiem spraw Poznania w Warszawie.

Wśród pięciu zaprezentowanych przez Emilewicz haseł znalazły się postulaty ściągnięcia do Poznania i okolic dużych inwestycji w sektorze przemysłu 4.0, wzmocnienia oferty kulturalnej, biznesowej i sportowej miasta, walki o czyste powietrze w Poznaniu i okolicznych gminach, działań na rzecz poprawy komunikacji drogowej i kolejowej oraz ochrony rodziny i wsparcia dla dzieci.

Jak podkreśliła liderka poznańskiej listy PiS, miasto to znane jako stolica przedsiębiorczości powinno mieć ambicje stania się stolicą przemysłu 4.0.

W Poznaniu mamy najwięcej zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych. To do Poznania i Wielkopolski udało nam się w ciągu czterech ostatnich lat przyciągnąć najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ale wydaje się, że ciągle jeszcze możemy włączyć piąty i szósty bieg – zapowiedziała.

Poznań powinien stać się stolicą przemysłu 4.0; powinien lepiej wykorzystać Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, aby wokół niego stworzył się klaster przemysłu przyszłości. Jednym z ważnych elementów jest także temat deglomeracji, czyli przenoszenia funkcji centralnych do miast innych niż stolica kraju. Jedną z instytucji odpowiadających za rozwój przedsiębiorczości w Polsce jest PARP, którą nadzoruję od czterech lat. Jest to instytucja, która po wstępnej analizie, bez uszczerbku dla jej funkcjonowania, może być przesunięta z Warszawy – dodała.

Emilewicz poinformowała, że będzie zabiegać o to, by PARP znalazła swoją siedzibę w Poznaniu. Podkreśliła, że ewentualne przeniesienie PARP stworzy w Poznaniu atrakcyjne miejsca pracy; obecność takiej instytucji to także prestiż dla miasta.

Minister zapewniła, że wśród jej priorytetów jest też postulat Poznania przyjaznego kobietom. Wyjaśniła, że będzie chciała kontynuować programy wsparcia kobiet chcących łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi w powrocie na rynek pracy.