Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

"Mamy zwycięzcę! Gmina Kowary wypłaciła już pierwsze pieniądze w ramach programu #Rodzina500plus w nowej odsłonie. Zgodnie z zapowiedzią z wielką przyjemnością odwiedzę gminę. Gratuluję" - napisała na Twitterze minister Borys-Szopa.

Wnioski o świadczenie "500 plus" przyjmowane są online już od północy.

O godzinie 9 mieliśmy już 100 tys. złożonych wniosków o przyznanie świadczenia. To pokazuje, jak wielkim i ważnym wydarzeniem jest rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" – podkreśla minister Bożena Borys-Szopa w komunikacie przesłanym PAP przez MRPiPS.

Ci, którzy wniosku jeszcze nie złożyli, mogą zrobić to w każdej chwili za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i jest bardzo prosty do wypełnienia – poinformowała minister.

Szefowa MRPiPS zachęca do składania wniosków jak najszybciej - im szybciej rodzic złoży wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na jego konto. - Przypominam, że tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku – dodała Borys-Szopa.

Od 1 lipca rusza także proces przyjmowania wniosków na kolejny okres na pozostałe świadczenia dla rodzin takie jak: "Dobry start", świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Z szacunków MRPiPS wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (dzisiaj ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci – stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). W roku 2019 program "Rodzina 500 plus" będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

Z kolei świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.