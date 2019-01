Buk powiedziała to wkrótce po tym, gdy kilkudziesięciu związkowców JSW weszło w czwartek na posiedzenie rady nadzorczej, domagając się odpowiedzi, dlaczego rada odwołała wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Artura Dyczkę. Gdy Buk usiłowała wyjść z sali, związkowcy nie wypuścili jej. Właściciel i rada nadzorcza destabilizują Jastrzębską Spółkę Węglową. To bandyctwo pierwszej klasy - powiedział dziennikarzom przewodniczący Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski. Związkowcy zebrani w sali obrad RN zażądali rezygnacji Buk deklarując, że nie wyjdą z sali, dopóki nie zrezygnuje. "Rezygnacja, rezygnacja". "Warszawiacy, do domu" - skandowali.

Po przepychankach i uniemożliwieniu opuszczenia sali przez część członków RN, jej przewodnicząca powiedziała, że członkowie rady utracili zaufanie do zarządu JSW. Oceniła, że zarząd naruszył zasady ładu korporacyjnego.

Buk przekonywała, że RN z mediów dowiaduje się o ważnych dla spółki projektach, m.in. że jej członkowie z prasy dowiedzieli się o zawarciu przez JSW 21 grudnia br. warunkowej umowy dotyczącej zakupu od spółki Primetech (wcześniej Kopex) z grupy TDJ Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz).

Na decyzje rady ws. spodziewanych zmian w zarządzie JSW przed siedzibą spółki w Jastrzębiu-Zdroju czekało w czwartek od ok. 10. rano blisko 200 związkowców. Związki z JSW domagały się usunięcia z programu posiedzenia rady punktu dot. zmian w zarządzie spółki, sprzeciwiając się odwołaniu ze stanowiska prezesa spółki Daniela Ozona. W środę rozpoczęły w tej sprawie akcję protestacyjną.

Posiedzenie rady nadzorczej JSW rozpoczęło się w czwartek krótko po południu. Niedługo potem związkowcy otrzymali od swoich przedstawicieli w radzie informację, że w przyjętym przez radę programie czwartkowego posiedzenia znalazł się punkt dot. zmian w zarządzie. Po informacji, że RN odwołała wiceprezesa Dyczkę grupa związkowców weszła do sali na piątym piętrze siedziby spółki, żądając wyjaśnień o przyczynach zmian kadrowych oraz rezygnacji samej Buk.

W odpowiedzi na argumentację przewodniczącej RN szef Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski zarzucił członkom rady, że ich zarzuty zostały sfabrykowane na potrzeby zmian w zarządzie. Według informacji związków rada zdecydowała już o odwołaniu - obok Dyczki - także wiceprezes JSW ds. handlu Jolanty Gruszki; w przygotowaniu miała być też decyzja o odwołaniu wiceprezesa ds. technicznych Tomasza Śledzia.

Związkowcy zażądali od RN uchylenia uchwał ws. Dyczki i Gruszki. Wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński ocenił, że odwołanie najbliższych współpracowników Ozona zostało obliczone na to, by w ich następstwie sam Ozon złożył wkrótce rezygnację. Związki w obecnym prezesie spółki, kierującym JSW od marca 2017 r. upatrują gwaranta stabilności oraz zarządzania zgodnego z interesem firmy i jej pracowników. Nie zgadzają się na – jak to określają – wyprowadzanie pieniędzy ze spółki na projekty niezwiązane z jej działalnością.

Halina Buk zaprzeczyła w czwartek, by z funduszu stabilizacyjnego JSW miały być wyprowadzane pieniądze. Sekretarz RN Robert Kudelski zaakcentował, że nie jest tak, że cała rada utraciła zaufanie do zarządu; dotychczasowe czwartkowe uchwały nie zostały podjęte jednomyślnie. Wobec przedłużającej się po południu dyskusji w miejscu obrad RN jeden z jej członków, prof. Alojzy Nowak zaapelował, aby związkowcy i media dały czas radzie na zastanowienie się nad sytuacją i przekonsultowanie jej – być może także z właścicielem. Związkowcy opuścili salę, jak zadeklarowali, na godzinę, oczekując na rozwój wypadków przed drzwiami.