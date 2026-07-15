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Polacy boją się o swoje pieniądze. Wojna na Bliskim Wschodzie budzi większy lęk niż inflacja

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:29
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Polacy boją się o swoje pieniądze. Wojna na Bliskim Wschodzie budzi większy lęk niż inflacja
Polacy boją się o swoje pieniądze. Wojna na Bliskim Wschodzie budzi większy lęk niż inflacja/Shutterstock
Ponad połowa, bo 53 proc. Polaków spodziewa się, że istotny wpływ na ich finanse będzie miał konflikt na Bliskim Wschodzie, a kolejne 46 proc. wskazuje na wojnę w Ukrainie - wynika z badania "Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności".

Większość (76 proc.) uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie CRIF oceniło, że geopolityka negatywnie wpłynie na ich finanse osobiste, co jest najwyższym odsetkiem w badanych krajach (Irlandia, Włochy, Niemcy, Polska i Wielka Brytania). Jednocześnie na liście obaw finansowych znajduje się też inflacja i rosnące koszty życia, o które martwi się 48 proc. ankietowanych.

"Warto zauważyć, że obawa przed skutkami wojny w Ukrainie jest o 10 punktów procentowych wyższa w Polsce niż w przypadku konsumentów z Europy Zachodniej. Nie można się temu dziwić. W końcu wojna toczy się tuż za wschodnią granicą naszego kraju. W przypadku oceny wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie jako społeczeństwo jesteśmy z kolei tylko nieco ponad średnią europejską – o 3 p.p." - przekazali autorzy badania.

Polacy boją się o swoje pieniądze. Wojna na Bliskim Wschodzie budzi większy lęk niż inflacja

Z badania wynika również, że Polacy obawiają się także oszustw finansowych i cyberprzestępczości - 71 proc. respondentów z Polski uznaje je za coraz większe zmartwienie. "Jest to naturalne, ponieważ jak pokazują ostatnie lata, działalność hakerów i oszustów internetowych nie tylko nie zwalnia, ale nawet nabiera tempa (...) Dlatego powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zawsze dokładnie weryfikować nadawcę maila, SMS’a lub rozmówcę proszącego o podanie danych osobowych, danych karty kredytowej, czy danych dostępowych do konta lub aplikacji mobilnej" - ocenił, cytowany w badaniu, Kamil Gosławski z CRIF Polska.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że Polacy są najbardziej w Europie zaniepokojeni skalą cyberzagrożeń na poziomie całego kontynentu - 73 proc. polskich ankietowanych uważa, że Europa jest dziś bardziej narażona na ataki finansowe w cyberprzestrzeni niż rok temu (przy średniej europejskiej 63 proc.). Kolejne 67 proc. wskazuje na rosnące ryzyko w odniesieniu do samej Polski. Dwie trzecie badanych (68 proc.) obawia się ataków pochodzących z zagranicy, a taki sam odsetek wskazuje na zagrożenie wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia nowych form oszustw.

"Mimo wszystko Polacy podchodzą jednak optymistycznie do swojej sytuacji finansowej. Jej pogorszenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy obawia się jedynie 24 proc. (dla porównania, średnia ze wszystkich badanych państw to 27 proc.), a tylko 23 proc. spodziewa się, że pod koniec miesiąca zostanie im mniej pieniędzy – to już wyraźnie poniżej średniej europejskiej wynoszącej 35 proc." - wskazali eksperci CRIF.

Dodali, że Polacy, częściej niż obywatele innych badanych państw, deklarowali, że planują zwiększać swoje wydatki w ciągu najbliższego roku (17 proc. w Polsce wobec 12 proc. średniej europejskiej). Jednocześnie, co czwarty polski konsument (26 proc.) uważa, że nie odczuł zwiększonej presji finansowej w ostatnich 12 miesiącach, co jest najwyższym odsetkiem wśród badanych państw.

Ponadto, by zminimalizować dodatkowe obciążenia finansowe Polacy najczęściej szukali dodatkowych rabatów i promocji (20 proc.), zmniejszali wysokość odkładanych pieniędzy (19 proc.), a 18 proc. zdecydowało się naruszyć swoje oszczędności na rzecz codziennych wydatków.

Z badania wynika również, że niemal dwie trzecie ankietowanych z Polski (64 proc.) uważa, że usługi finansowe istotnie wspierają wzrost gospodarczy naszego kraju. Podobny odsetek (67 proc.) uważa, że Europa powinna dysponować własną, niezależną siecią dostawców usług finansowych i być mniej uzależniona od podmiotów spoza kontynentu, a 53 proc. jest zdania, że instytucje finansowe mają obowiązek oferować przystępne cenowo produkty w trudniejszych czasach.

Opisane badanie składa się z dwóch ankiet przeprowadzonych na zlecenie CRIF przez Opinium Research, pierwsze objęło 5 tys. konsumentów w pięciu europejskich krajach i przeprowadzono je w dniach 20 marca – 9 kwietnia 2026 r. Drugie badanie, w tych samych państwach, objęło 500 osób podejmujących decyzje biznesowe; przeprowadzono je w dniach 20 marca – 7 kwietnia 2026 r.

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Źródło PAP
Tematy: PolacyPolskapieniądzefinanse
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oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

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