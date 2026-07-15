Dziennik Gazeta Prawana logo

Alarmujące dane. Co trzeci Polak dostał taki telefon lub SMS. Nie daj się nabrać

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:15
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Alarmujące dane. Co trzeci Polak dostał taki telefon lub SMS. Nie daj się nabrać
Alarmujące dane. Co trzeci Polak dostał taki telefon lub SMS. Nie daj się nabrać/Shutterstock
Co trzeci ankietowany Polak przyznał, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał podejrzaną wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

W publikacji podkreślono, że spośród 34 proc. respondentów, którym zdarzyła się taka sytuacja 12 proc. zadeklarowało, że było to raz, a 22 proc. – kilka razy.

Zgodnie z wynikami badania, najczęściej kontakt z podejrzaną wiadomością lub telefonem deklarowały osoby w wieku 18-24 lata – 43 proc. Z kolei w przypadku seniorów powyżej 65. roku życia było to 16 proc. Wysoki odsetek dotyczył też badanych w grupie 35-44 lata – 41 proc.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kontakt z próbą podszycia się pod instytucję publiczną częściej deklarowali mężczyźni – 41 proc. wobec 28 proc. kobiet.

Alarmujące dane. Co trzeci Polak dostał taki telefon lub SMS. Nie daj się nabrać

Autorzy badania podkreślili, że różnice pojawiają się także w zakresie wykształcenia - otrzymanie podejrzanej wiadomości lub telefonu od instytucji publicznej najczęściej wskazywali respondenci z dyplomem uczelni wyższej – 40 proc. Wśród absolwentów szkół średnich i policealnych było to 34 proc., a w grupie z wykształceniem podstawowym lub zawodowym – 29 proc.

Ankieta wykazała też, że ponad 2/3 respondentów obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa. 22 proc. mówiło o tym "zdecydowanie", a 48 proc., że "raczej" się tego boi.

Badanie "Jak cyberoszuści podszywają się pod instytucje publiczne" zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w czerwcu 2026 r. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PolacyPolskapieniądzedługi
Powiązane
Kosmiczna zagadka rozwiązana po 27 latach. Niezwykła gwiazda zaskoczyła naukowców
Kosmiczna zagadka rozwiązana po 27 latach. Niezwykła gwiazda zaskoczyła naukowców
Aktualny horoskop dzienny na środę 15 lipca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na środę 15 lipca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAlarmujące dane. Co trzeci Polak dostał taki telefon lub SMS. Nie daj się nabrać »
Zobacz
|
Lampa V16 na dachu samochodu
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Lampa V16 zamiast trójkąta, za brak 800 zł kary
Sienkiewicz
Jego powieść była mocno krytykowana. W PRL powstał kultowy serial
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Nawrocki, Piekarczyk
Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?
Męska dłoń trzymająca pistolet dystrybutora z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny 95 E10 do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 15 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj