Inflacja w czerwcu 2026
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:
czerwiec
maj
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
2,5
-0,5
3,1
-0,3
Inflacja usług
5,4
0,6
5,7
-0,2
Inflacja towarów
1,3
-0,9
2,1
-0,4
Żywność i napoje bezalkoholowe
-0,2
-0,7
0,5
-1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6,5
0,6
6,4
0,6
Odzież i obuwie
-3,1
-1,7
-3,4
-0,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
4,9
-0,1
5
0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-1,1
-0,2
-0,9
0,1
Zdrowie
5
0,2
5,1
0,6
Transport
1,3
-4,4
5,6
-0,5
Informacja i komunikacja
4
0,4
4,5
-0,6
Rekreacja, sport i kultura
5,2
1,5
5,6
-2,1
Edukacja
6
0,1
6
0,1
Restauracje i usugi zakwaterowania
4,5
0,5
4,5
0,9
Ubezpieczenia i usługi finansowe
2,1
1
1,1
0,7
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
2,2
0,5
1,7
0,2
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.