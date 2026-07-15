Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki inflacji za czerwiec. Ceny konsumpcyjne były o 2,5 proc. wyższe niż przed rokiem, ale w porównaniu z majem spadły o 0,5 proc., co potwierdzają ostateczne dane.

Inflacja w czerwcu 2026 Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.: czerwiec maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 2,5 -0,5 3,1 -0,3 Inflacja usług 5,4 0,6 5,7 -0,2 Inflacja towarów 1,3 -0,9 2,1 -0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,2 -0,7 0,5 -1 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,5 0,6 6,4 0,6 Odzież i obuwie -3,1 -1,7 -3,4 -0,9 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,9 -0,1 5 0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,1 -0,2 -0,9 0,1 Zdrowie 5 0,2 5,1 0,6 Transport 1,3 -4,4 5,6 -0,5 Informacja i komunikacja 4 0,4 4,5 -0,6 Rekreacja, sport i kultura 5,2 1,5 5,6 -2,1 Edukacja 6 0,1 6 0,1 Restauracje i usugi zakwaterowania 4,5 0,5 4,5 0,9 Ubezpieczenia i usługi finansowe 2,1 1 1,1 0,7 Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 2,2 0,5 1,7 0,2

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