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Nowe dane GUS o inflacji. Te produkty podrożały najbardziej

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:22
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Nowe dane GUS o inflacji. Te produkty podrożały najbardziej
Nowe dane GUS o inflacji. Te produkty podrożały najbardziej/Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki inflacji za czerwiec. Ceny konsumpcyjne były o 2,5 proc. wyższe niż przed rokiem, ale w porównaniu z majem spadły o 0,5 proc., co potwierdzają ostateczne dane.

Inflacja w czerwcu 2026

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:

czerwiec

maj

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

2,5

-0,5

3,1

-0,3

Inflacja usług

5,4

0,6

5,7

-0,2

Inflacja towarów

1,3

-0,9

2,1

-0,4

Żywność i napoje bezalkoholowe

-0,2

-0,7

0,5

-1

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,5

0,6

6,4

0,6

Odzież i obuwie

-3,1

-1,7

-3,4

-0,9

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

4,9

-0,1

5

0,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-1,1

-0,2

-0,9

0,1

Zdrowie

5

0,2

5,1

0,6

Transport

1,3

-4,4

5,6

-0,5

Informacja i komunikacja

4

0,4

4,5

-0,6

Rekreacja, sport i kultura

5,2

1,5

5,6

-2,1

Edukacja

6

0,1

6

0,1

Restauracje i usugi zakwaterowania

4,5

0,5

4,5

0,9

Ubezpieczenia i usługi finansowe

2,1

1

1,1

0,7

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

2,2

0,5

1,7

0,2

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Źródło GUS
Tematy: GUScenyinflacjawzrost cen
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Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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