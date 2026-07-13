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Wielka elektryfikacja unijnej gospodarki. Propozycji Komisji Europejskiej

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 15:26
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KE
Wielka elektryfikacja unijnej gospodarki. Media o propozycji Komisji Europejskiej/Shutterstock
Komisja Europejska ma przedstawić plan elektryfikacji unijnej gospodarki - informują zagraniczne media. Wstępna propozycja zostanie zaprezentowana do 17 lipca. Zmiany mają dotyczyć m.in. obniżenia stawki VAT m.in. na pojazdy elektryczne i pompy ciepła.

"Komisja przedstawi plany, zgodnie z którymi państwa członkowskie byłyby zobligowane do obniżenia opodatkowania energii elektrycznej oraz do zaoferowania wsparcia, by zachęcić gospodarstwa domowe do korzystania z pomp ciepła, samochodów elektrycznych i innych zielonych technologii" - czytamy w Financial Times.

Komisja Europejska ma według gazety zaproponować plan elektryfikacji unijnej gospodarki z terminem do 2040 r. Planuje też propozycje dot. opodatkowania energii elektrycznej, by była ona mniej obciążona niż paliwa kopalne.

Zachęty do elektryfikacji

Według nieoficjalnych informacji przyspieszenie elektryfikacji ma nastąpić poprzez wprowadzenie zachęt. Chodzi o to, aby do 2030 r. koszty energii elektrycznej nie przekraczały 2,5-krotności cen gazu dla gospodarstw domowych i 2-krotności dla przemysłu.

Wcześniej m.in. zagraniczne media informowały, że w odpowiedzi na wojnę na Bliskim Wschodzie i skoki cen ropy i gazu KE planuje zaproponować szereg działań i programów finansowania, by w większym stopniu przestawić unijną gospodarkę na energię elektryczną i zmniejszyć jej zależność od importowanych paliw.

Obniżenie stawki VAT na pojazdy elektryczne i pompy ciepła

KE ma wyznaczyć w procentach cel w zakresie elektryfikacji do 2040 r. Na razie nie wiadomo, i jaki procent chodzi. Według EU Observera, cel ten ma być zaproponowany później, jeszcze w tym roku.

Jak podał Reuters, propozycje KE mają objąć ramy dla rządów państw członkowskich dotyczące obniżenia stawki VAT m.in. na pojazdy elektryczne i pompy ciepła, a później KE ma także zaproponować środki mające na celu stopniowe wycofanie sybsydiowania paliw kopalnych, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności cenowej energii elektrycznej w stosunku do ropy i gazu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: KEelektryfikacja
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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