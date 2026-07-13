Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie? Ceny ropy wystrzeliły

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:30
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Koniec rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie? Ceny ropy wystrzeliły
Koniec rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie? Ceny ropy wystrzeliły/ShutterStock
Ceny ropy na światowych rynkach gwałtownie rosną w poniedziałek, zyskując ponad 4 proc. To efekt kolejnej eskalacji napięć między USA a Iranem oraz niepewności wokół sytuacji w strategicznej cieśninie Ormuz, przez którą przebiega znacząca część światowego transportu ropy.

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 74,48 USD - wyżej o 4,30 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 79,26 USD za baryłkę, wyżej o 4,28 proc.

Ropa na świecie mocno drożeje, po zwyżce w ub. tygodniu o ponad 5 proc., po nowej fali wzajemnych ataków pomiędzy USA a Iranem.

Waszyngton i Teheran zacięcie spierają się też o to, czy cieśnina Ormuz jest otwarta, czy zamknięta.

Działania wojenne

Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) poinformowała w niedzielę, że w odwecie za naloty USA przeprowadziła uderzenia w jednostki sił amerykańskich w Omanie i Katarze. USA zaatakowały ostatniej nocy Iran w odpowiedzi na ostrzały statków handlowych w rejonie cieśniny Ormuz.

Siły powietrzne IRGC dokonały "silnych uderzeń" na jednostki wsparcia i tankowania grupy jednego z amerykańskich lotniskowców, zlokalizowane w porcie Dukm w Omanie - przekazano w komunikacie.

Dodano, że Gwardia Rewolucyjna zaatakowała także pociskami balistycznymi wykorzystywaną przez amerykańskie lotnictwo bazę Al-Udeid w Katarze. Według IRGC w ataku zniszczono centrum serwisowania myśliwców oraz ośrodek dowodzenia i kontroli.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) ogłosiło zaś w niedzielę, że rozpoczęło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormuz. To co najmniej czwarta fala uderzeń od wznowienia irańskich ataków na statki w Ormuzie.

Dowództwo podało, że realizuje rozkazy prezydenta Donalda Trumpa, aby "pociągnąć siły irańskie do odpowiedzialności".

Status cieśniny Ormuz

Portal Axios podał, że siły zbrojne USA przeprowadziły w niedzielę kilka uderzeń na irańskie systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej, a także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w kilku lokalizacjach w rejonie cieśniny Ormuz.

Z kolei Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z soboty na niedzielę, że cieśnina Ormuz jest "zamknięta do odwołania".

Prezydent USA Donald Trump oświadczył tymczasem w niedzielę, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach "zgodzili się na układ", a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.

Trump: To bardzo źli i chorzy ludzie

"Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy (...). To bardzo źli i chorzy ludzie" - powiedział prezydent USA stacji NBC.

Według Donalda Trumpa, USA były o krok od porozumienia z Teheranem.

"Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: +Jesteście chorzy+" - mówił.

Pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, Donald Trump odparł, że: "cieśnina jest otwarta, jeśli o nas chodzi".

Stanowisko to potwierdziło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), prostując wypowiedź dowódcy marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o tym, że żadne obce jednostki nie mogą przepłynąć przez cieśninę bez ich identyfikacji, śledzenia i monitorowania przez siły irańskie.

"FAKT: Iran nie kontroluje cieśniny Ormuz. Pozostaje ona szlakiem międzynarodowym. Siły USA są rozmieszczone i gotowe, by tak pozostało" - napisało Dowództwo Centralne w oświadczeniu na X.

Zapasy ropy naftowej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) stwierdziła tymczasem, że konflikt na Bliskim Wschodzie grozi zniweczeniem wysiłków w celu odbudowy uszczuplonych zapasów ropy na świecie w dalszej części tego roku, a ponowna ekslacja napięć w regionie osłabia perspektywy działań dyplomatycznych.

MAE oceniła, że przywrócenie dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu doprowadziłoby do stanu, w którym światowe rynki ropy naftowej notowałyby nadwyżki surowca w IV kw. 2026 r., a następnie - potencjalnie - jeszcze większą nadwyżkę w 2027 r.

MAE ostrzegła jednak, że eskalacja konfliktu bliskowschodniego "psuje perspektywy" i może podważyć prognozy, zgodnie z którymi w 2027 r. na rynkach na świecie możliwa jest nadwyżka ropy.

"W teorii światowa podaż ropy przekroczy w 2027 r. dzienne zużycie surowca o 4,63 mln baryłek" - oceniła MAE.

"Będzie to więc ogromna nadwyżka, która powinna uzupełnić zbiorniki magazynowe ropy na świecie mocno opróżnione podczas kryzysu bliskowschodniego" - podała MAE.

W czerwcu globalne zapasy ropy naftowej wzrosły o 21 mln baryłek, ale wcześniej zaliczyły skumulowany spadek aż o 360 mln baryłek - od marca do maja, co daje dziennie spadek zapasów o 3,9 mln baryłek.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Reuters
Tematy: ropa naftowaceny ropy
Powiązane
ryba, frytki
"Dorsz z frytkami to posiłek premium". Tygodniowy pobyt nad Bałtykiem może kosztować nawet 10 tys. zł
Ai ACT
Sztuczna inteligencja wykonała przelew bez kontroli. Firma nie schowa się za algorytmem
Ai ACT
AI Act nie tylko dla gigantów. Pięć pułapek dla małych firm
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy raport o cenach. Za te produkty trzeba płacić więcej »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Jak się robi ogórki korniszony? Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki korniszony?
"Kingsajz"
Odrobinę trudny QUIZ filmowy. Podajemy trzy postaci, zgadujesz tytuł. Pytamy o kultowe produkcje PRL
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Question,Mark,On,Jigsaw,Puzzle,On,Blank,Background.,Concept,Of
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Pytanie nr 8 pachnie podstępem
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj