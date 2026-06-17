Dziennik Gazeta Prawana logo

Ważne zmiany w rencie wdowiej od 2027 roku. O ile wzrośnie świadczenie?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:09
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
renta, pieniądze, emeryt
Wielkie zmiany dla seniorów. Renta wdowia rośnie w 2027 roku/Shutterstock
Seniorzy w Polsce mogą spodziewać się zmian w systemie rent wdowich. Od 1 stycznia 2027 roku wchodzi w życie nowelizacja, która podnosi udział drugiego świadczenia w ramach tzw. zbiegu. Zamiast dotychczasowych 15 procent, uprawnieni otrzymają 25 procent. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadczenie?

System rent wdowich przechodzi ewolucję, która wpłynie na portfele wielu polskich seniorów. Obecnie, od 2025 roku, wdowy i wdowcy mogą korzystać z wyboru między 100 procent własnej emerytury i 15 procent renty po małżonku, albo odwrotnie – 100 procent renty po małżonku i 15 procent własnej emerytury. Rok 2027 przynosi jednak istotne rozszerzenie tych przywilejów.

Od początku 2027 roku ustawodawca podnosi udział zbiegu świadczeń z 15 do 25 procent. Oznacza to, że seniorzy otrzymają większą część drugiego świadczenia. Warto pamiętać, że rozwiązanie to wprowadzono jako formę dodatkowego wsparcia finansowego, mającego zabezpieczyć sytuację materialną osób, które straciły współmałżonka.

Kto może dostać rentę wdowią?

ZUS przyzna świadczenie łącznie z rentą rodzinną wyłącznie osobom, które spełnią komplet określonych wymogów. Oto lista wymagań, które musisz spełnić, aby uzyskać prawo do łącznej wypłaty:

  • Musisz mieć ukończone co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną).
  • Musisz pozostawać we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem aż do dnia jego śmierci.
  • Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku musisz nabyć nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  • Musisz pozostawać osobą samotną, czyli nie możesz być obecnie w związku małżeńskim.

Jeśli zawrzesz nowy związek małżeński, Twoje prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną wygaśnie.

500 zł dodatku dla seniora. Jak otrzymać świadczenie uzupełniające w 2026 roku?
500 zł dodatku dla seniora. Jak otrzymać świadczenie uzupełniające w 2026 roku?

Renta wdowia. Ile wyniesie?

Państwo nie wypłaca świadczeń bez ograniczeń. Ustawa wprowadza sztywny limit, który określa maksymalną kwotę, jaką może otrzymać senior w ramach zbiegu świadczeń. Suma obu wypłacanych kwot (czyli 100 proc. jednego świadczenia i 25 proc. drugiego) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Obecnie limit ten wynosi 5 935 zł i 47 gr brutto. Pamiętaj jednak, że limit ten jest waloryzowany każdego roku, 1 marca, dokładnie w tym samym terminie co emerytury i renty. Rządowa prognoza waloryzacji na przyszły rok zakłada podwyżki na poziomie 3,48 proc. To oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie do kwoty 2 047 zł i 34 gr brutto. W konsekwencji limit renty wdowiej może wynieść 6 142 zł i 2 gr brutto.

Jeśli suma Twoich świadczeń okaże się wyższa niż ustalony pułap, ZUS pomniejszy Twoje świadczenia o kwotę przekroczenia. O takiej decyzji ZUS zawsze poinformuje Cię pisemnie. Jeśli jednak Twoje pojedyncze świadczenie (renta rodzinna lub własna emerytura) jest już samo w sobie wyższe od kwoty limitu, ZUS będzie wypłacał jedno, wyższe świadczenie lub to, które sam wybierzesz.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Aby uzyskać połączone świadczenie, musisz dopełnić formalności. W tym celu złóż wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (formularz ERWD). Dokument ten znajdziesz w każdej placówce ZUS oraz na portalu PUE/eZUS.

Jeśli nie masz konta na PUE/eZUS, a chcesz złożyć wniosek elektronicznie, pracownicy ZUS pomogą Ci w obsłudze systemu. Zanim zdecydujesz się na ten krok, upewnij się, że spełniasz wszystkie wymienione wyżej warunki. Jeśli ZUS uzna, że nie spełniasz choćby jednego z nich, wyda decyzję odmowną. Czy musisz dołączać dokumenty? Co do zasady – nie. Jeśli jednak urzędnicy uznają, że do rozpatrzenia Twojej sprawy niezbędne są dodatkowe zaświadczenia, których brakuje w systemie, poproszą Cię o ich dostarczenie.

Czy renta przysługuje po drugim mężu?

Jeżeli po śmierci pierwszego męża ponownie wyszłaś za mąż, a Twój drugi małżonek również zmarł, masz prawo do zbiegu świadczeń po drugim mężu. Warunkiem jest pozostawanie z nim we wspólności małżeńskiej do końca jego życia. Jeśli natomiast masz ustalone prawo do renty wyłącznie po pierwszym mężu, to właśnie z tym świadczeniem będziesz łączyć swoją własną emeryturę, o ile spełnisz pozostałe wymogi.

Czym jest wspólność małżeńska?

To jedno z ważniejszych pytań, ponieważ bez "wspólności małżeńskiej" ZUS nie przyzna świadczenia. Ustawa emerytalna nie definiuje tego pojęcia wprost, dlatego ZUS korzysta z orzecznictwa sądowego. Wspólność małżeńska to znacznie więcej niż tylko wspólne zamieszkiwanie. To rzeczywisty związek, który obejmuje prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, współdziałanie dla dobra rodziny, więzi emocjonalne, duchowe i uczuciowe. ZUS nie przeprowadza dochodzeń w każdym domu, ale wymaga od Ciebie złożenia oświadczenia. Potwierdzasz w nim, że do dnia śmierci współmałżonka pozostawałeś z nim we wspólności małżeńskiej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSświadczenierenta wdowiarenta rodzinna
Powiązane
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Ile wynosi i kto może z nich skorzystać?
Ponad 4200 zł miesięcznie z ZUS. Świadczenie dla osób, które ukończyły 56 lat
Renta
Renta rodzinna po śmierci bliskiej osoby. Kto ma prawo do świadczenia z ZUS?
zus wypłata emerytury renty świadczeń przesuwa terminy kwiecień maj 2026
Ile wynosi przeciętna emerytura i renta? ZUS podał nowe dane
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPonad 6900 zł dla emeryta mundurowego. Ile lat trzeba przepracować? »
Zobacz
|
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Odkąd zachorowałem, wiedziałem, że..."
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 zdobędą tylko mistrzowie
Stacja paliw Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Trudny quiz o PRL. Dla każdej Zetki 5/10 to szczyt możliwości. 50 proc. popełni błąd już na trzecim pytaniu
Trudny quiz o PRL. Dla każdej Zetki 5/10 to szczyt możliwości. 50 proc. popełni błąd już na trzecim pytaniu
A,Happy,Thoughtful,Young,Woman,With,Thought,Bubble,Looking,Up
QUIZ z wiedzy ogólnej. Pytania z teleturniejów i krzyżówek. 9/9 tylko dla najlepszych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj