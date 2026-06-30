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Inflacja w Polsce. Analitycy są "pozytywnie zaskoczeni"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:40
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Inflacja w Polsce. Analitycy są "pozytywnie zaskoczeni"
Inflacja w Polsce. Analitycy są "pozytywnie zaskoczeni"/Shutterstock
Inflacja ponownie zaskoczyła na plus. GUS podał, że w czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 2,5 proc. wyższe niż przed rokiem, a miesiąc do miesiąca spadły o 0,5 proc. Wynik okazał się lepszy od rynkowych prognoz i – zdaniem ekonomistów – ogranicza ryzyko ponownego przyspieszenia wzrostu cen.

Inflacja w czerwcu 2026

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,5 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7 proc. rdr i spadku o 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:

czerwiec

maj

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

2,5

-0,5

3,1

-0,3

Żywność i napoje bezalkoholowe

-0,3

-0,7

0,5

-1,0

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

4,8

-0,4

5,0

0,1

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

5,3

-7,4

12,3

-0,1

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 lipca.

PKO BP: Stabilizacja inflacji wokół 2,5 proc.

W lipcu NBP opublikuje nową projekcję inflacji, która pokaże wzrost inflacji ponad 3,5 proc. w krótkim terminie oraz jej stabilizację wokół 2,5 proc. w średnim terminie – poinformowali we wtorek ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS.

Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że to trzecie pozytywne zaskoczenie dotyczące inflacji w ostatnich czterech miesiącach, co „ogranicza obawy o nasilenie presji inflacyjnej”.

„Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w czerwcu kolejny miesiąc spadły, tym razem o 0,7 proc. m/m – drugi miesiąc z rzędu istotnie poniżej wzorca sezonowego. W konsekwencji ceny żywności w ujęciu rocznym w czerwcu spadały o 0,3 proc. r/r – co było ich pierwszym spadkiem od 2015. Podejrzewamy, że w głównej mierze odpowiadają za to warzywa, które w maju taniały aż o 7,8 proc. m/m, m.in. za sprawą wejścia na rynek tanich nowalijek” - wskazano w komentarzu PKO BP.

Perspektywy na kolejną część roku mniej sprzyjające

Zdaniem ekonomistów perspektywy w dalszej części roku są mniej sprzyjające – inflacja roczna powinna przyspieszyć za sprawą przewidywanej niższej podaży warzyw i owoców w rozpoczynającym się sezonie (efekt przymrozków i suszy) oraz droższych nawozów i ogrzewania.

Zwrócili też uwagę na spadek ceny paliw i smarów w czerwcu, które obniżyły się o 7,4 proc. w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym ceny paliw wzrosły o 5,3 proc.

„W czerwcu paliwa odjęły od inflacji ogółem 0,4pp. Od połowy czerwca obowiązuje wyższa akcyza na paliwa, co podbija inflację CPI w czerwcu i lipcu po ok. 0,1pp. Od jutra wraca z kolei 23 proc. stawka VAT na paliwa, co podbije ceny paliw o ok. 13 proc., a inflację ogółem o ok. 0,7pp. Skalę podwyżek cen detalicznych paliw amortyzują spadki cen ropy naftowej – choć w przeciwnym kierunku oddziałuje mocniejszy dolar. Ceny nośników energii spadły o 0,4 proc. m/m, zapewne za sprawą niższych cen butli gazowych. Ze względu na regulowany charakter bez zmian pozostały ceny gazu i prądu elektrycznego” – poinformowali ekonomiści.

Według ich szacunków inflacja bazowa w czerwcu obniżyła się do 3 proc z 3,1 proc. w maju. Analitycy PKO BP podkreślili, że impet inflacji bazowej pozostaje ograniczony, a głównymi czynnikami stojącymi za jej wzrostem od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie były ceny biletów lotniczych i turystyki zorganizowanej.

Co ze stopami procentowymi?

„Z perspektywy RPP dane wpisują się w politykę wait-and-see i utrzymywania stóp procentowych bez zmian, przynajmniej do końca 2026. Decyzje innych banków centralnych w regionie CEE (czeskiego CNB, który podniósł stopy i węgierskiego MNB, który je obniżył) nie powinny wpływać na naszą Radę. W lipcu RPP zapozna się też z nową projekcją inflacji, uwzględniającą wydarzenia na Bliskim Wschodzie i ich konsekwencje. Projekcja w krótkim terminie powinna wskazać na przebicie przez inflację górnego przedziału wahań od celu (3,5 proc.), ale w średnim terminie stabilizację w okolicach celu (2,5 proc.)” – czytamy w komentarzu PKO BP.

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Źródło PAP
Tematy: GUSstopy procentoweinflacjainflacja w Polsce
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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