Inflacja w Polsce. Analitycy są "pozytywnie zaskoczeni"

Inflacja w czerwcu 2026

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,5 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7 proc. rdr i spadku o 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2026 r.:

czerwiec maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 2,5 -0,5 3,1 -0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,3 -0,7 0,5 -1,0 Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 4,8 -0,4 5,0 0,1 Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 5,3 -7,4 12,3 -0,1

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 lipca.

PKO BP: Stabilizacja inflacji wokół 2,5 proc.

W lipcu NBP opublikuje nową projekcję inflacji, która pokaże wzrost inflacji ponad 3,5 proc. w krótkim terminie oraz jej stabilizację wokół 2,5 proc. w średnim terminie – poinformowali we wtorek ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS.

Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że to trzecie pozytywne zaskoczenie dotyczące inflacji w ostatnich czterech miesiącach, co „ogranicza obawy o nasilenie presji inflacyjnej”.

„Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w czerwcu kolejny miesiąc spadły, tym razem o 0,7 proc. m/m – drugi miesiąc z rzędu istotnie poniżej wzorca sezonowego. W konsekwencji ceny żywności w ujęciu rocznym w czerwcu spadały o 0,3 proc. r/r – co było ich pierwszym spadkiem od 2015. Podejrzewamy, że w głównej mierze odpowiadają za to warzywa, które w maju taniały aż o 7,8 proc. m/m, m.in. za sprawą wejścia na rynek tanich nowalijek” - wskazano w komentarzu PKO BP.

Perspektywy na kolejną część roku mniej sprzyjające

Zdaniem ekonomistów perspektywy w dalszej części roku są mniej sprzyjające – inflacja roczna powinna przyspieszyć za sprawą przewidywanej niższej podaży warzyw i owoców w rozpoczynającym się sezonie (efekt przymrozków i suszy) oraz droższych nawozów i ogrzewania.

Zwrócili też uwagę na spadek ceny paliw i smarów w czerwcu, które obniżyły się o 7,4 proc. w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym ceny paliw wzrosły o 5,3 proc.

„W czerwcu paliwa odjęły od inflacji ogółem 0,4pp. Od połowy czerwca obowiązuje wyższa akcyza na paliwa, co podbija inflację CPI w czerwcu i lipcu po ok. 0,1pp. Od jutra wraca z kolei 23 proc. stawka VAT na paliwa, co podbije ceny paliw o ok. 13 proc., a inflację ogółem o ok. 0,7pp. Skalę podwyżek cen detalicznych paliw amortyzują spadki cen ropy naftowej – choć w przeciwnym kierunku oddziałuje mocniejszy dolar. Ceny nośników energii spadły o 0,4 proc. m/m, zapewne za sprawą niższych cen butli gazowych. Ze względu na regulowany charakter bez zmian pozostały ceny gazu i prądu elektrycznego” – poinformowali ekonomiści.

Według ich szacunków inflacja bazowa w czerwcu obniżyła się do 3 proc z 3,1 proc. w maju. Analitycy PKO BP podkreślili, że impet inflacji bazowej pozostaje ograniczony, a głównymi czynnikami stojącymi za jej wzrostem od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie były ceny biletów lotniczych i turystyki zorganizowanej.

Co ze stopami procentowymi?

„Z perspektywy RPP dane wpisują się w politykę wait-and-see i utrzymywania stóp procentowych bez zmian, przynajmniej do końca 2026. Decyzje innych banków centralnych w regionie CEE (czeskiego CNB, który podniósł stopy i węgierskiego MNB, który je obniżył) nie powinny wpływać na naszą Radę. W lipcu RPP zapozna się też z nową projekcją inflacji, uwzględniającą wydarzenia na Bliskim Wschodzie i ich konsekwencje. Projekcja w krótkim terminie powinna wskazać na przebicie przez inflację górnego przedziału wahań od celu (3,5 proc.), ale w średnim terminie stabilizację w okolicach celu (2,5 proc.)” – czytamy w komentarzu PKO BP.