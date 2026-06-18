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Amerykanie łapią się za głowę. Obliczono, ile kosztowała wojna z Iranem

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 08:53
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Amerykanie łapią się za głowę. Obliczono, ile kosztowała wojna z Iranem
Amerykanie łapią się za głowę. Obliczono, ile kosztowała wojna z Iranem/Shutterstock
Rachunek za wojnę z Iranem rośnie z każdym miesiącem. Amerykańscy podatnicy i konsumenci zapłacili już około 132 mld dolarów, a skutki konfliktu – od strat ludzkich po wstrząsy na rynku ropy – będą odczuwalne jeszcze przez lata.

Wojna USA z Iranem

Batalia z Iranem, która, jak podkreśla, amerykańskie radio publiczne (NPR), trwała stosunkowo krótko, pozostawiła znaczące koszty gospodarcze, polityczne i humanitarne. Według Moody’s Analytics (amerykańskiej firmy zajmującej się m.in. analizami gospodarczymi, oceną ryzyka i prognozami finansowymi dla biznesu) konflikt kosztował dotąd podatników i konsumentów w USA około 132 mld dol., a wydatki wciąż rosną.

Ofiary wojny

W walkach zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 3,3 tys. Irańczyków – podały irańskie media państwowe. Według władz regionalnych śmierć poniosło także 3826 osób w Libanie, blisko 60 w Izraelu oraz dziesiątki mieszkańców państw Zatoki Perskiej.

Wzrost cen energii i paraliż cieśniny Ormuz

Najbardziej odczuwalnym skutkiem dla Amerykanów był wzrost cen energii po niemal całkowitym sparaliżowaniu cieśniny Ormuz. Średnia cena benzyny wzrosła z niespełna 3 dol. za galon przed wybuchem wojny do 4,56 dol. po zablokowaniu szlaku transportowego. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej kierowcy zużywają dziennie 360–380 mln galonów paliwa (około 1,36–1,44 mld litrów), co oznaczało dodatkowy koszt przekraczający 500 mln dol. dziennie w szczytowym momencie kryzysu. Mimo późniejszego spadku cen wojenny komponent w dalszym ciągu podnosi wydatki Amerykanów o ponad 360 mln dol. dziennie.

Cena oleju napędowego wzrosła z 3,76 do 5,69 dol. za galon, podnosząc koszty transportu. Ceny biletów lotniczych zwiększyły się w ciągu roku o niemal 27 proc., głównie z powodu droższego paliwa lotniczego.

Rynek mieszkaniowy i droższe raty kredytów

Konflikt wpłynął też na rynek mieszkaniowy. Oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło do 6,52 proc. z poziomu poniżej 6 proc. przed wojną. Gwarant hipoteczny Freddie Mac zwraca uwagę, że oznacza to wzrost miesięcznej raty kredytu na dom wart 400 tys. dol. o około 110 dol.

Skutki konfliktu odczuła też gospodarka w większości innych krajów. Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB w 2026 r. do 2,5 proc., najniższego poziomu od pandemii COVID-19. Zakłócenia w handlu przez cieśninę Ormuz doprowadziły do wzrostu cen nawozów nawet o 47 proc. oraz problemów z dostępnością paliw i gazu w części państw Azji i Afryki.

Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej producenci z Bliskiego Wschodu ograniczyli w maju wydobycie ropy o ponad 11 mln baryłek dziennie w zestawieniu z poziomem sprzed konfliktu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazał na szczególnie duże straty Kataru po irańskich atakach na infrastrukturę energetyczną.

Koszty militarne Pentagonu

Rosną też koszty militarne USA. Kontroler Pentagonu Jules Hurst poinformował w maju Senat, że wydatki operacyjne osiągnęły 29 mld dol. Kwota nie obejmuje napraw amerykańskich baz w Kuwejcie i Bahrajnie uszkodzonych w atakach irańskich dronów i rakiet. Administracja Donalda Trumpa ma wystąpić do Kongresu o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wojny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

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Źródło Media
Tematy: IranUSAceny ropyiran 2026
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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