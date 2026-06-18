Jest porozumienie USA-Iran. Ceny ropy mocno zareagowały

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 74,87 USD - niżej o 2,50 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 77,84 USD za baryłkę, w dół o 2,15 proc.

Porozumienie USA z Iranem

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

"Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem" - powiedział Donald Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez prezydenta Trumpa podczas kolacji w Wersalu.

Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian "cyfrowo" podpisał memorandum.

"Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy" - oznajmił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju.

Baghaei powiedział w państwowej TV, że Iran musi być w stanie sprzedawać swoją ropę, a transport i ubezpieczenia nie mogą napotykać żadnych problemów. Dodał, że jego kraj musi otrzymywać dochody ze sprzedaży ropy.

Ceny ropy wyraźnie spadają

Analitycy wskazują, że ropa naftowa straciła niemal wszystkie zyski, jakie osiągnęła podczas trwającego od 28 lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

"Łatwą częścią było osiągnięcie porozumienia USA-Iran, ale trudniejszą częścią jest określenie, w jakim stopniu zakłócenia transportu w ostatnich kilku miesiącach staną się trwałe" - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Analitycy Goldman Sachs ocenili, że eksport z Zatoki Perskiej ma się "normalizować" do końca przyszłego miesiąca. Mimo to przepływy mogą się odbudować jedynie do 70 proc. poziomu sprzed wojny - wskazali w rynkowej nocie.

Tymczasem chociaż ceny ropy na globalnych rynkach wyraźnie spadają, to presja na zapasy surowca pozostaje mocna.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 8,26 mln baryłek, czyli o 1,94 proc., do 418,22 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy surowca w hubie Cushing, największym amerykańskim centrum magazynowania komercyjnego ropy, spadły do ok. 20 mln baryłek, a taki poziom traderzy na rynkach ropy uważają za minimum operacyjne.

Zapasy benzyny spadły w tym czasie w USA o 906 tys. baryłek, czyli o 0,42 proc., do 214,23 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 951 tys. baryłek, czyli o 0,93 proc., do 103,05 mln baryłek - podał DoE.