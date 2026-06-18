Nowa oferta Biedronki obejmuje szereg produktów dostępnych w ramach akcji „1+1 gratis”. Część z nich jest skierowana do uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka, natomiast z wybranych promocji mogą skorzystać wszyscy klienci.

Wśród produktów objętych ofertą dla posiadaczy karty lub aplikacji znalazły się m.in. wafelki Prince Polo Classic „Dla Rodziny”, kawa mielona MK Cafe Crema o wadze 250 g, a także wszystkie zapachy dostępne w sprzedaży – od perfum i wód perfumowanych po mgiełki zapachowe.

Sieć przygotowała również promocje bez konieczności korzystania z programu lojalnościowego. Przykładem jest papier toaletowy Velvet z ekstraktem z aloesu w opakowaniach po 16 rolek. Standardowo jedno opakowanie kosztuje 27,99 zł, jednak w ramach akcji klienci otrzymają dwa opakowania w tej samej cenie.

Oferta obejmuje także wszystkie słodycze marki własnej Biedronki, świeże borówki amerykańskie, mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny marki Kraina Mięs oraz młodą kapustę sprzedawaną na sztuki.

Drugi produkt za 1 zł

Obok klasycznych promocji „1+1 gratis” pojawiły się również akcje polegające na zakupie drugiego produktu za symboliczną złotówkę.

Jedną z nich objęto gorzkie czekolady Meltie. Jeszcze większe oszczędności przewidziano dla klientów kupujących sery żółte w plastrach marki Włoszczowa w opakowaniach 400 g. Regularna cena jednego opakowania wynosi 14,99 zł, jednak przy zakupie dwóch sztuk druga kosztuje tylko 1 zł.

Podobny mechanizm zastosowano przy dezodorantach Nivea w sprayu. Standardowo pojedynczy produkt kosztuje 24,49 zł. Dzięki promocji drugi dezodorant można dokupić za symboliczną złotówkę. Oznacza to, że za dwa opakowania klienci zapłacą niewiele ponad 25 zł zamiast niemal 49 zł.

Największa przecena dotyczy mleka modyfikowanego

Najbardziej atrakcyjna cenowo oferta została przygotowana z myślą o rodzicach małych dzieci. Biedronka objęła promocją mleko modyfikowane Nestle Nan Optipro Plus w wariantach 2, 3, 4 i 5, sprzedawane w opakowaniach o wadze 800 g.

Regularna cena jednego opakowania wynosi 75,99 zł. W ramach akcji promocyjnej przy zakupie dwóch sztuk drugie opakowanie kosztuje zaledwie 7 zł.

Oznacza to oszczędność przekraczającą 68 zł na drugim produkcie. Jednocześnie sieć wprowadziła ograniczenie ilościowe. Każdy klient może kupić maksymalnie jeden promocyjny zestaw dziennie.

Promocja obowiązuje do 20 czerwca włącznie lub do wyczerpania zapasów.

Sieci handlowe coraz mocniej walczą o klientów

Czerwiec przyniósł wyraźne zaostrzenie konkurencji pomiędzy największymi dyskontami działającymi w Polsce. Sieci wykorzystują mechanizmy „1+1 gratis”, „2+1 gratis” oraz sprzedaż wybranych produktów za symboliczne kwoty przy spełnieniu określonych warunków zakupowych.

Eksperci rynku detalicznego zwracają uwagę, że w okresie wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia klienci znacznie częściej porównują ceny oraz aktywnie korzystają z aplikacji lojalnościowych. To właśnie dlatego sieci handlowe coraz częściej kierują najbardziej atrakcyjne promocje do uczestników swoich programów rabatowych.

W przypadku Biedronki oznacza to, że część największych obniżek dostępna jest wyłącznie dla użytkowników aplikacji lub posiadaczy karty Moja Biedronka. Jednocześnie wiele promocji pozostaje otwartych dla wszystkich klientów, co ma zachęcić do większych zakupów podczas jednej wizyty w sklepie.