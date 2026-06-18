Rolnictwo precyzyjne przestało być technologiczną ciekawostką. Współczesne ciągniki, kombajny czy sieczkarnie wyposażane są w systemy automatycznego prowadzenia, odbiorniki GPS, monitory nawigacyjne oraz zaawansowane komputery pokładowe. Dzięki nim możliwe jest ograniczanie kosztów produkcji, zwiększanie wydajności oraz dokładniejsze wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.

Rozwój technologiczny sprawił jednak, że gospodarstwa zaczęły gromadzić sprzęt o bardzo wysokiej wartości. Jak podaje serwis Wiadomości Rolnicze Polska (WRP.pl), tylko w 2025 r. w Polsce zarejestrowano 10 603 nowe ciągniki rolnicze, co oznacza wzrost o 23,5 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Coraz większa liczba nowoczesnych maszyn oznacza również większą liczbę wartościowych podzespołów elektronicznych znajdujących się na polach i w gospodarstwach.

Szczególnym zainteresowaniem przestępców cieszą się anteny GPS, terminale sterujące oraz monitory nawigacyjne. Są stosunkowo łatwe do demontażu, a jednocześnie bardzo drogie. W przypadku najnowocześniejszych systemów pojedynczy zestaw może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kradzież sprzętu za 340 tys. zł w Wielkopolsce

Skalę problemu pokazuje przypadek z powiatu nowotomyskiego. Jak podaje WRP.pl W marcu 2026 r. sprawcy dostali się do gospodarstwa i zdemontowali pięć anten GPS oraz trzy monitory nawigacyjne. Według informacji policji wartość skradzionego wyposażenia przekroczyła 340 tys. zł.

Dla właściciela gospodarstwa strata nie oznacza jedynie utraty sprzętu. Bez systemów nawigacyjnych wiele maszyn nie może wykonywać pracy z pełną wydajnością. W okresach intensywnych prac polowych każdy dzień przestoju może przekładać się na wymierne straty finansowe.

Jak podkreśla Urszula Pakuła-Glińska z AGRO Ubezpieczeń, współczesny park maszynowy polskich gospodarstw staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie. W profesjonalnych gospodarstwach ciągniki warte 800 tys. zł czy kombajny kosztujące ponad 2 mln zł są podstawowymi narzędziami produkcji. Ich wartość tworzą nie tylko podzespoły mechaniczne, lecz również kosztowna elektronika.

Gwałtowny wzrost szkód w maszynach rolniczych

Problem nie ogranicza się wyłącznie do kradzieży. Dane AGRO Ubezpieczeń wskazują, że liczba szkód zgłaszanych z polis Agrocasco wzrosła pomiędzy 2024 a 2025 r. aż o 76 proc.

Za wzrostem stoją zarówno rosnące ceny sprzętu, jak i coraz bardziej skomplikowana konstrukcja nowoczesnych maszyn. Wśród najczęściej zgłaszanych szkód znajdują się:

uszkodzenia mechaniczne,

pożary,

szkody transportowe,

awarie podczas prac polowych,

uszkodzenia spowodowane przez kamienie i inne przedmioty zasysane przez maszyny.

Jak wskazuje Maciej Żyłka z AGRO Ubezpieczeńcytowany przez WRP.pl, jedna z najwyższych wypłat odszkodowania dotyczyła kombajnu, który podczas pracy uderzył w słup energetyczny. Wartość odszkodowania wyniosła 250 tys. zł.

„Złote kolby” coraz większym zagrożeniem dla rolników

W ostatnich latach rolnicy coraz częściej alarmują również o zjawisku określanym mianem „złotych kolb”. Chodzi o celowo pozostawiane na polach metalowe elementy, takie jak śruby, pręty, fragmenty łańcuchów czy inne części metalowe.

Po dostaniu się do sieczkarni mogą one doprowadzić do zniszczenia noży, walców zgniatających oraz innych kosztownych elementów roboczych. Naprawy często kosztują od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

O skutkach takich działań przekonał się rolnik z gminy Piotrków Kujawski. Podczas zbiorów kukurydzy metalowy element trafił do wnętrza sieczkarni, powodując poważną awarię maszyny i wielotysięczne straty. Uszkodzeniu uległy kluczowe podzespoły odpowiedzialne za pracę urządzenia.

Sezon ubezpieczeń maszyn rolniczych właśnie trwa

Eksperci rynku ubezpieczeniowego zwracają uwagę, że czerwiec jest okresem największego zainteresowania polisami Agrocasco. Z danych AGRO Ubezpieczeń wynika, że właśnie w tym miesiącu zawieranych jest około 40 proc. wszystkich umów podpisywanych w ciągu roku. Jeśli uwzględnić okres od czerwca do sierpnia, udział ten wzrasta do około 80 proc.

Ubezpieczeniem można objąć między innymi:

ciągniki rolnicze,

kombajny,

sieczkarnie,

opryskiwacze,

siewniki,

sadzarki,

przyczepy rolnicze,

pozostałe maszyny wykorzystywane w produkcji rolnej.

Znaczenie ochrony wzrasta szczególnie w sezonie prac polowych. W przypadku awarii lub kradzieży szybkie uruchomienie procesu likwidacji szkody może przesądzić o terminowym wykonaniu zbiorów i ograniczeniu strat finansowych gospodarstwa. Według AGRO Ubezpieczeń średni czas zamknięcia szkody wynosi około 20 dni, choć prostsze sprawy mogą być rozpatrywane szybciej.

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