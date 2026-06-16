Biegnij po tę kawę do supermarketu. Specjaliści wybrali najlepszą kawę, która wcale nie jest droga

Próbki kawy, które poddano testom, pochodziły z tak popularnych sieci jak Aldi, Lidl, Kaufland i Netto. W badaniu niemieccy specjaliści wzięli pod lupę sześć rodzajów tradycyjnego espresso oraz piętnaście wariantów Caffè Crema, przy czym pięć z nich posiadało certyfikat ekologiczny BIO. Wszystkie kawy poddano rygorystycznej ocenie.

Testy kawy z supermarketów - zasady

Jak podaje "Saarbrücker Zeitung", cytowany przez Wirtualną Polskę, pięciu wykwalifikowanych degustatorów oceniało wygląd, zapach, smak, konsystencję oraz posmak kaw podczas testów w warunkach kontrolowanych. Każda kawa była testowana bez mleka i cukru, przy użyciu automatycznego ekspresu, a wyniki sensoryczne stanowiły 55 proc. końcowej oceny każdej próby. Oprócz walorów smakowych, przeanalizowano także obecność szkodliwych substancji takich jak mykotoksyny, akrylamid, oleje mineralne i metale ciężkie. Dodatkowo oceniano etykiety, opakowania oraz cechy takie jak stopień palenia, kwasowość oraz zawartość kofeiny i wody.

Najlepsze kawy z supermarketów

Eksperci z Stiftung Warentest zauważyli, że jakość ziaren kawowych była "prawie bez zarzutu". Dwie marki zdobyły najwyższe oceny: Lavazza Espresso Italiano Cremoso uzyskała ocenę 1,8 ("dobrą"), a Segafredo Intermezzo 1,9 (również "dobrą"). Te kawy uzyskały wyjątkowo wysokie noty w kategoriach wyglądu, aromatu i smaku – 1,0 w każdej z tych kategorii. Na niemieckim rynku Lavazza Espresso Italiano Cremoso kosztuje 14,99 euro za kilogram, co jest tańsze od sugerowanej ceny detalicznej wynoszącej 20,99 euro. Na polskim rynku internetowym, cena tej kawy w oscyluje między 80 a 100 zł - podaje Wirtualna Polska. Segafredo Intermezzo w niemieckich sklepach jest dostępna za 21,99 euro za kilogram. W Polsce, cena to około 65 zł za kg ziaren.