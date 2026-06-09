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Waloryzacja emerytur i minimalne wynagrodzenie 2027. Są rządowe prognozy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
51 minut temu
[aktualizacja 44 minut temu]
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Premier Donald Tusk (C) na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie/PAP
Rząd przedstawił propozycję waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. Jeśli przepisy wejdą w życie, najniższe świadczenie wzrośnie od 1 marca 2027 roku do poziomu 2047,34 zł brutto. Wskaźnik waloryzacji ma wynieść co najmniej 3,48 proc. Jak wyliczono tę podwyżkę i kiedy poznamy ostateczne kwoty?

Rada Ministrów zaproponowała podniesienie emerytur i rent w przyszłym roku. Zgodnie z rządowym projektem, najniższe świadczenie wzrośnie od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, osiągając pułap 2047,34 zł brutto. Dla porównania, od marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł.

Waloryzacja emerytur w 2027 roku

Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Mechanizm ten gwarantuje, że w 2027 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc. To rozwiązanie ma na celu ochronę wartości świadczeń emerytalnych i rentowych przed skutkami inflacji oraz zapewnienie ich udziału we wzroście gospodarczym kraju.

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Koszty dla budżetu państwa

Wdrożenie tak zaplanowanej waloryzacji oznacza spore wydatki dla państwa. Według rządowych szacunków, koszt wszystkich podwyżek wyniesie około 16,7 mld zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i mają na celu zrealizowanie ustawowego obowiązku corocznego podnoszenia świadczeń.

Ostateczne dane dopiero w 2027 roku

Warto pamiętać, że podana kwota 2047,34 zł jest obecnie wartością prognozowaną. Ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2027 roku. Wtedy to minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi oficjalny wskaźnik. Stanie się to w ciągu trzech dni roboczych od momentu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikuje w "Monitorze Polskim" rzeczywiste dane makroekonomiczne dotyczące 2026 roku. Dopiero te dane pozwolą na precyzyjne wyliczenie finalnej podwyżki.

Minimalne wynagrodzenie w 2027 r. i stawka godzinowa

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 r. wynosiło 4950 zł brutto, a stawka godzinowa - 32,30 zł - poinformowała we wtorek kancelaria premiera. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję nowych wysokości w 2027 r. Rząd szacuje, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Taka propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

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Źródło PAP
Tematy: świadczeniarządwaloryzacja emerytur2027
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Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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