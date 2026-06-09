Waloryzacja emerytur i minimalne wynagrodzenie 2027. Są rządowe prognozy

Rada Ministrów zaproponowała podniesienie emerytur i rent w przyszłym roku. Zgodnie z rządowym projektem, najniższe świadczenie wzrośnie od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, osiągając pułap 2047,34 zł brutto. Dla porównania, od marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł.

Waloryzacja emerytur w 2027 roku

Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Mechanizm ten gwarantuje, że w 2027 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc. To rozwiązanie ma na celu ochronę wartości świadczeń emerytalnych i rentowych przed skutkami inflacji oraz zapewnienie ich udziału we wzroście gospodarczym kraju.

Koszty dla budżetu państwa

Wdrożenie tak zaplanowanej waloryzacji oznacza spore wydatki dla państwa. Według rządowych szacunków, koszt wszystkich podwyżek wyniesie około 16,7 mld zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i mają na celu zrealizowanie ustawowego obowiązku corocznego podnoszenia świadczeń.

Ostateczne dane dopiero w 2027 roku

Warto pamiętać, że podana kwota 2047,34 zł jest obecnie wartością prognozowaną. Ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2027 roku. Wtedy to minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi oficjalny wskaźnik. Stanie się to w ciągu trzech dni roboczych od momentu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikuje w "Monitorze Polskim" rzeczywiste dane makroekonomiczne dotyczące 2026 roku. Dopiero te dane pozwolą na precyzyjne wyliczenie finalnej podwyżki.

Minimalne wynagrodzenie w 2027 r. i stawka godzinowa

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 r. wynosiło 4950 zł brutto, a stawka godzinowa - 32,30 zł - poinformowała we wtorek kancelaria premiera. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję nowych wysokości w 2027 r. Rząd szacuje, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Taka propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.