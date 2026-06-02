Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Stopa referencyjna wynosi 3,75 proc. w skali rocznej.
W dniach 1-2 czerwca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w czasie którego RPP zdecydowała, że nie podniesie stóp procentowych.
Stopy procentowe
Stopy procentowe wynoszą obecnie:
- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.
Konferencja prezesa NBP
Jak czytamy w komunikacie NBP, w środę, 3 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.
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Źródło forsal.pl
Tematy: NBPRPPstopy procentowe
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Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
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