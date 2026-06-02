Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

W dniach 1-2 czerwca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w czasie którego RPP zdecydowała, że nie podniesie stóp procentowych.

Stopy procentowe

Stopy procentowe wynoszą obecnie:

stopa referencyjna 3,75 proc . w skali rocznej;

. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Konferencja prezesa NBP

Jak czytamy w komunikacie NBP, w środę, 3 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.