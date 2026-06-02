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Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

Kamil Nowak, redaktor Forsal.pl (Fot. M. Oleczek)
Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 15:42
[aktualizacja dzisiaj, 15:46]
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Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję
Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję/Shutterstock
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Stopa referencyjna wynosi 3,75 proc. w skali rocznej.

W dniach 1-2 czerwca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w czasie którego RPP zdecydowała, że nie podniesie stóp procentowych.

Stopy procentowe

Stopy procentowe wynoszą obecnie:

  • stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Konferencja prezesa NBP

Jak czytamy w komunikacie NBP, w środę, 3 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

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Źródło forsal.pl
Tematy: NBPRPPstopy procentowe
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Kamil Nowak, redaktor Forsal.pl (Fot. M. Oleczek)
Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
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