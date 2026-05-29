Kiedy "Wiedźmin 4"? CD Projekt: Gra jest w najbardziej intensywnej fazie rozwoju

"Wiedźmin 4" w najbardziej intensywnej fazie rozwoju

"Zgodnie z naszymi ciągłymi postępami i zmieniającymi się wymaganiami, jako że znajdujemy się obecnie w najbardziej intensywnej fazie rozwoju "Wiedźmina 4", zespół rozrósł się do 513 deweloperów, podczas gdy zespół odpowiedzialny za "Cyberpunk 2" i projekt Syriusz również wzrósł o kilkanaście osób. Odzwierciedla to stabilną strukturę organizacyjną, która posiada odpowiednie możliwości i wiedzę ekspercką" - powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

Rozszerzenie do "Wiedźmina 3"

Jednocześnie rozszerzenie do "Wiedźmina 3" znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie produkcji, dodał.

"Nad projektem pracuje obecnie ok. 190 deweloperów, z których większość pochodzi od naszego zaufanego partnera Fool's Theory. Jednocześnie CD Projekt Red zapewnia nadzór kreatywny, aby zagwarantować jakość wiedźmińskiego doświadczenia. Wydajemy dodatek w 2027 roku na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się dodatkowymi szczegółami podczas Gamescomu, więc bądźcie na bieżąco" - wskazał joint CEO.

To będzie rozszerzenie, a nie DLC

Zaznaczył, że to nie jest DLC, ale rozszerzenie (expansion).

"Rozróżniamy te dwa pojęcia: DLC to mniejsze dodatki, które zazwyczaj dajemy za darmo, natomiast rozszerzenia są większe i 'soczyste'. Może to brzmieć jak kwestia semantyki, ale jest to dla nas bardzo ważne. Nie komentujemy kwestii ceny - ujawnimy ją w odpowiednim czasie w ramach naszych komunikatów marketingowych. Jeśli chodzi o skalę, powiedziałbym, że jest nieco bliższa "Krwi i Winu", ale to bardzo subiektywne i zależy od stylu gry. Jednak zdecydowanie tworzymy właściwe, duże rozszerzenie" - podkreślił Nowakowski.

Rekordowa sprzedaż gry "Wiedźmin 3"

Według najnowszych danych spółki, "Wiedźmin 3" sprzedał się już w ponad 65 mln egzemplarzy na całym świecie.

"To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych tytułów w historii gier. Dla nas jest to oczywiście idealne przygotowanie pod wszystko, co planujemy w przyszłości dla tej franczyzy" - zaznaczył CEO.

