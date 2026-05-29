Dziennik Gazeta Prawana logo

Kiedy "Wiedźmin 4"? CD Projekt: Gra jest w najbardziej intensywnej fazie rozwoju

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:01
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kiedy "Wiedźmin 4"? CD Projekt: Gra jest w najbardziej intensywnej fazie rozwoju
Kiedy "Wiedźmin 4"? CD Projekt: Gra jest w najbardziej intensywnej fazie rozwoju/Shutterstock
CD Projekt jest obecnie w najbardziej intensywnej fazie rozwoju gry "Wiedźmin 4", której zespół rozrósł się do 513 deweloperów, poinformował joint CEO Michał Nowakowski. Z kolei nad projektem rozszerzenia (expansion) do "Wiedźmina 3" pracuje obecnie ok. 190 deweloperów, z których większość pochodzi od partnera Fool's Theory.

"Wiedźmin 4" w najbardziej intensywnej fazie rozwoju

"Zgodnie z naszymi ciągłymi postępami i zmieniającymi się wymaganiami, jako że znajdujemy się obecnie w najbardziej intensywnej fazie rozwoju "Wiedźmina 4", zespół rozrósł się do 513 deweloperów, podczas gdy zespół odpowiedzialny za "Cyberpunk 2" i projekt Syriusz również wzrósł o kilkanaście osób. Odzwierciedla to stabilną strukturę organizacyjną, która posiada odpowiednie możliwości i wiedzę ekspercką" - powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

Rozszerzenie do "Wiedźmina 3"

Jednocześnie rozszerzenie do "Wiedźmina 3" znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie produkcji, dodał.

"Nad projektem pracuje obecnie ok. 190 deweloperów, z których większość pochodzi od naszego zaufanego partnera Fool's Theory. Jednocześnie CD Projekt Red zapewnia nadzór kreatywny, aby zagwarantować jakość wiedźmińskiego doświadczenia. Wydajemy dodatek w 2027 roku na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się dodatkowymi szczegółami podczas Gamescomu, więc bądźcie na bieżąco" - wskazał joint CEO.

To będzie rozszerzenie, a nie DLC

Zaznaczył, że to nie jest DLC, ale rozszerzenie (expansion).

"Rozróżniamy te dwa pojęcia: DLC to mniejsze dodatki, które zazwyczaj dajemy za darmo, natomiast rozszerzenia są większe i 'soczyste'. Może to brzmieć jak kwestia semantyki, ale jest to dla nas bardzo ważne. Nie komentujemy kwestii ceny - ujawnimy ją w odpowiednim czasie w ramach naszych komunikatów marketingowych. Jeśli chodzi o skalę, powiedziałbym, że jest nieco bliższa "Krwi i Winu", ale to bardzo subiektywne i zależy od stylu gry. Jednak zdecydowanie tworzymy właściwe, duże rozszerzenie" - podkreślił Nowakowski.

Rekordowa sprzedaż gry "Wiedźmin 3"

Według najnowszych danych spółki, "Wiedźmin 3" sprzedał się już w ponad 65 mln egzemplarzy na całym świecie.

"To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych tytułów w historii gier. Dla nas jest to oczywiście idealne przygotowanie pod wszystko, co planujemy w przyszłości dla tej franczyzy" - zaznaczył CEO.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria "Wiedźmin" oraz "Cyberpunk 2077".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło ISBnews
Tematy: WiedźminCD ProjektWiedźmin 3
Powiązane
Jak szybko rosły ceny? Są nowe dane za maj
Jak szybko rosły ceny? Są nowe dane za maj
Mamy już dość zadłużenia? Polacy coraz szybciej spłacają kredyty hipoteczne
Mamy już dość zadłużenia? Polacy coraz szybciej spłacają kredyty hipoteczne
KE ukarała Temu. Chińska platforma musi zapłacić 200 mln euro
KE ukarała Temu. Chińska platforma musi zapłacić 200 mln euro
Kwota 800 plus powinna wzrosnąć?
Duża zmiana w 800 plus. Wejdzie w życie już w 2027 roku
dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2024 wniosek kwota komu przysługuje zasiłek rodzinny
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca. Ile wynosi i komu przysługuje?
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy "Wiedźmin 4"? CD Projekt: Gra jest w najbardziej intensywnej fazie rozwoju »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Dermacentor marginatus - kleszcz lasostepowy
Przełomowe odkrycie naukowców. Koniec z kleszczami? Ta metoda ma 99 proc. skuteczności
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj