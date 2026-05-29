Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca. Ile wynosi i komu przysługuje?

Nowe stawki zasiłku od 1 czerwca 2026
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Od 1 czerwca 2026 roku obowiązują zwaloryzowane kwoty świadczeń.
Dla osób ze stażem pracy poniżej 20 lat (100 proc. zasiłku podstawowego):
- Przez pierwsze 90 dni: otrzymasz 1783,90 zł brutto miesięcznie.
- Po 90 dniach: kwota spada do 1400,90 zł brutto miesięcznie.
Dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat (120 proc. zasiłku podstawowego):
- Przez pierwsze 90 dni: otrzymasz 2140,68 zł brutto miesięcznie.
- Po 90 dniach: kwota spada do 1681,06 zł brutto miesięcznie.
Urząd wypłaca zasiłek w okresach miesięcznych, przelewając pieniądze bezpośrednio na Twój rachunek bankowy. Za niepełny miesiąc urząd wylicza kwotę proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych.
Kto otrzyma prawo do zasiłku?
Urząd przyzna Ci zasiłek, jeśli w ciągu 18 miesięcy przed dniem rejestracji przepracowałeś łącznie co najmniej 365 dni i odprowadzałeś składki na Fundusz Pracy. Do tych 365 dni wliczają się okresy:
- Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy agencyjnej (jeśli podstawa wymiaru składek wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie).
- Prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
- Wykonywania pracy w służbach mundurowych lub rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
- Pobierania zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego) lub renty szkoleniowej.
- Urlopu wychowawczego.
W szczególnych przypadkach zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy pracodawca nie odprowadzał składek na Fundusz Pracy (np. zatrudnienie osób poniżej 30. roku życia lub powracających z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego).
Kiedy zasiłek Ci nie przysługuje?
Przepisy jasno określają sytuacje, w których urząd odmówi wypłaty świadczenia. Zasiłku nie otrzymasz, jeśli:
- Rozwiązałeś ostatni stosunek pracy za wypowiedzeniem (z wyjątkiem zmiany miejsca zamieszkania lub rozwiązania umowy z winy pracodawcy).
- Sam rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron (chyba że wystąpiła upadłość lub likwidacja firmy).
- Zostałeś zwolniony dyscyplinarnie z własnej winy.
- Odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy, szkolenia lub realizacji indywidualnego planu działania.
- Zarejestrowałeś się jako bezrobotny w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (zasiłek otrzymasz dopiero po 90 dniach).
Pamiętaj również, że zasiłek nie przysługuje, jeśli pobierasz za granicą świadczenie o podobnym charakterze (z wyłączeniem państw UE/EFTA).
Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. Możesz go jednak wydłużyć do 365 dni, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
- Masz orzeczenie o niepełnosprawności.
- Masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat, a Twój małżonek również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku.
- Samotnie wychowujesz dziecko w wieku do 18 lat.
- Masz ponad 50 lat i co najmniej 20-letni staż pracy.
- Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny.
Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych
Urząd pracy wprowadził szereg zmian, które upraszczają proces rejestracji. Nie musisz już rejestrować się w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania. Zlikwidowano obowiązek comiesięcznego potwierdzania gotowości do pracy w urzędzie. Urzędnik tworzy wspólnie z Tobą indywidualny plan działania, co pozwala lepiej dopasować wsparcie do Twoich potrzeb. Osoby ze stażem pracy poniżej 5 lat otrzymują teraz 100 proc. świadczenia (wcześniej było to 80 proc.).
Jak wnioskować o zasiłek?
Aby otrzymać zasiłek, musisz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zrób to jak najszybciej po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek wypłacany jest z dołu, za okresy miesięczne. Urząd wystawi PIT-11 za każdy rok, w którym pobierałeś zasiłek. Jeśli potrzebujesz pomocy lub szczegółowych informacji, zawsze możesz skorzystać z konsultacji z pracownikiem Twojego urzędu lub sprawdzić aktualne przepisy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.