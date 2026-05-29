Jak szybko rosły ceny? Są nowe dane za maj

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły rok do roku o 3,1 proc. Jednocześnie w porównaniu z kwietniem odnotowano spadek cen o 0,3 proc. - wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
GUS: Inflacja w maju 2026
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,7 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:
maj
maj
kwiecień
kwiecień
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,1
-0,3
3,2
0,6
Żywność i napoje bezalkoholowe
0,5
-1,0
1,9
0,6
Energia elektryczna, gaz i inne paliwa
5,0
0,0
4,6
0,3
Paliwa i smary do prywatnych środków transportu
12,3
-0,1
8,4
-1,8
Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 czerwca.
Źródło GUS
