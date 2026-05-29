Jak szybko rosły ceny? Są nowe dane za maj

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:46
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły rok do roku o 3,1 proc. Jednocześnie w porównaniu z kwietniem odnotowano spadek cen o 0,3 proc. - wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

GUS: Inflacja w maju 2026

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,7 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:

maj

kwiecień

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,1

-0,3

3,2

0,6

Żywność i napoje bezalkoholowe

0,5

-1,0

1,9

0,6

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

5,0

0,0

4,6

0,3

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

12,3

-0,1

8,4

-1,8

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 czerwca.

Źródło GUS
