Jak szybko rosły ceny? Są nowe dane za maj

GUS: Inflacja w maju 2026

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,7 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:

maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 3,1 -0,3 3,2 0,6 Żywność i napoje bezalkoholowe 0,5 -1,0 1,9 0,6 Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 5,0 0,0 4,6 0,3 Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 12,3 -0,1 8,4 -1,8

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 czerwca.