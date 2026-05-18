Dziennik Gazeta Prawana logo

Średnie zarobki lekarzy to 20-30 tys. zł. Specjaliści mogą liczyć na 100 tys. zł

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:21
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zarobki lekarzy w Polsce
Zarobki lekarzy w Polsce/Shutterstock
Ile wynoszą zarobki lekarzy w Polsce? "Średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z sześcioletnią praktyką wynoszą 20-30 tys. zł brutto" – przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie "Poranny Ring SE". Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

Wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia są bardzo zróżnicowane. W przypadku specjalistów pracujących na podstawie kontraktów opierają się one na rozliczeniach za wykonane procedury.

Ile wynoszą średnie zarobki lekarzy?

Średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z sześcioletnią praktyką to 20-30 tys. zł brutto – powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie Poranny Ring SE.

Powyżej 100 tys. zł brutto dla specjalistów

Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

Zazwyczaj są to specjaliści, których jest bardzo mało na rynku, stąd mogą oni pozwolić sobie na postawienie twardych warunków finansowych – wyjaśnił Jankowski.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia są finansowane w wycenie świadczeń, a za wycenę odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja ta co roku zbiera dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które mają umowę z NFZ.

Według danych AOTMiT z września 2024 r. mediana kontraktu specjalisty to ok. 24,6 tys. zł, choć 1 proc. z nich osiąga 100-300 tys. zł, a rzeczywiste dochody są trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji czasu pracy i możliwość łączenia kilku kontraktów. AOTMiT nie ma obecnie możliwości przypisania kontraktów do jednej osoby. Nie może też przetwarzać danych identyfikujących w postaci numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu. Oznacza to, że nie ma możliwości ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającego na konkretną osobę.

Dane o zarobkach lekarzy "ryzykowne"

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w kwietniu, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają.

Zdaniem Łukasza Jankowskiego takie rozwiązanie może być ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych.

Nasze dane już wielokrotnie wyciekały. Dane dotyczące przyjmowanych leków przez jednego z naszych kolegów były wykorzystywane politycznie przez ministra zdrowia – podkreślił.

W 2023 r. Adam Niedzielski na Twitterze (obecnie platforma X) ujawnił, jakie leki przepisał sobie lekarz, który w materiale Faktów TVN zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: zarobkilekarzezarobki lekarzyspecjaliści
Powiązane
Tomasz Sakiewicz
Awantura o Sakiewicza. "Co by było, gdybyśmy nie wysłali policjantów?"
Przemysław Czarnek
"Uczciwy rachunek za prąd". Czarnek: Tusk skapitulował przed "szlachcicami" z UE
Atak rosyjskich dronów
Rosjanie atakują już na oślep? Chiński statek ostrzelany. "Pomyłka, towarzysze?"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚrednie zarobki lekarzy to 20-30 tys. zł. Specjaliści mogą liczyć na 100 tys. zł »
Zobacz
|
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
E-learning,Concept,,Graduate,Certificate,,Hat,,And,Lamp,Bulb.
QUIZ. Dużo geografii i kultury, trochę historii, ciut literatury. Na ilu z 20 pytań się wyłożysz?
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem motoryzacyjnej marki CHERY
Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego. Wiemy, jakie auto właśnie odebrał
Katarzyna Kotula
Skandaliczna gala MMA zablokowana. Ministra Kotula ujawnia: Grożono mi
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj