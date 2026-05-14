Idzie rewolucja w BHP. Inspekcja sprawdzi stres i przemęczenie pracowników

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:20
Stres, przemęczenie i wypalenie zawodowe mogą wkrótce trafić na listę zagrożeń w obowiązkowej ocenie ryzyka zawodowego. Państwowa Inspekcja Pracy przesłała wniosek o zmianę przepisów BHP do resortu pracy.

Zagrożenia związane z psychiką pracowników

„Inspekcja zwraca uwagę, że obecne przepisy były tworzone w czasie, gdy system bezpieczeństwa pracy koncentrował się przede wszystkim na zagrożeniach materialnych. Tymczasem zmieniające się technologie, tempo pracy, model zarządzania i sposób organizacji obowiązków powodują, że coraz większe znaczenie mają zagrożenia związane z psychiką pracowników. Według PIP formalnie bezpieczne stanowisko pracy nie zawsze oznacza dziś rzeczywistą ochronę zdrowia pracownika. Nawet najbardziej ergonomiczne miejsce pracy nie eliminuje ryzyka błędów i wypadków, jeśli pracownik funkcjonuje pod stałą presją, jest przemęczony lub pracuje w toksycznej atmosferze” - czytamy.

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego

Dziennik przypomina, że obowiązek oceny ryzyka zawodowego wynika już dziś z art. 226 kodeksu pracy. Dodaje jednak, że według PIP obecna konstrukcja przepisów powoduje, iż kwestie związane z obciążeniem psychicznym pracowników nie są wprost objęte obowiązkową oceną.

„Zmiana definicji środowiska pracy w ogólnych przepisach BHP w taki sposób, aby uwzględniała ona również czynniki psychospołeczne, da Inspekcji Pracy wyraźną podstawę do żądania od pracodawców uwzględnienia podczas organizacji pracy takich czynników jak stres, depresja czy przemęczenie zatrudnionych” – podkreśla cytowany w artykule szef PIP Marcin Stanecki.

