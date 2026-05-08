Ta promocja ucieszy tych, którzy urządzają mieszkania albo domu lub się remontują i wymieniają stare sprzęty na nowe. Castorama ma dla tych klientów ciekawą promocję. Produktem, który można kupić aż o 550 złotych jest zamek inteligentny firmy, którą Polacy znają i lubią a czasem wręcz uważają za kultową. Mowa o Gerdzie.

W innych sklepach lub w sieci ceny zamków tej firmy zaczynają się od 649 złotych. Castorama obniża cenę jednego konkretnego modelu. To zamek Gerda, model Tedee Go. Do tej pory ten produkt można było kupić w sklepach sieci Castorama za 748 złotych. Jego cena została obniżona. Obecnie kosztuje tylko 198 złotych.

Castorama postanowiła wyeksponować tę promocyjną ofertę, dlatego też zamek ten znajdziemy nie na stoisku z zamkami, ale w strefie promocji, które znajdują się tuż przy wejściu do sklepu.

Zamek Gerda, model Tedee Go to inteligentne rozwiązanie do domu. Polega ono na tym, że zamiast kluczy używamy aplikacji w naszym telefonie komórkowym. To rozwiązanie sprawdzi się idealnie, gdy w domu mieszka kilka osób. Nie trzeba dorabiać kluczy, wystarczy właśnie aplikacja. Zamek pozwala generować i udostępniać elektroniczne klucze – zarówno na stałe, jak i czasowo – co sprawdzi się w przypadku rodzin, współlokatorów lub wynajmu krótkoterminowego.

Aby zamek Gerdy, który sieć sklepów Castoramy ma w promocji, zadziałał, wystarczy na naszą standardową nakładkę zamontować zamek. Kompaktowa obudowa o satynowym, niklowanym wykończeniu pasuje do drzwi drewnianych, kompozytowych i PVC o grubości od 50 do 100 mm. Model Tedee Go zasilany jest trzema bateriami CR123, obsługuje do 10 000 kodów i umożliwia ręczne otwieranie w razie potrzeby. Użytkownicy cały czas mają nad nim kontrolę.