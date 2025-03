Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę, funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe pracowników poprzez budowanie prywatnych oszczędności. Obecnie prowadzone są prace nad zmianami w systemie, które mogą wpłynąć na jego uczestników.

Nowe propozycje zmian w PPK

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił kilka propozycji dotyczących modyfikacji zasad uczestnictwa w programie. Jedna z kluczowych zmian dotyczy pracowników powyżej 55. roku życia. Dotychczas mogli oni dołączyć do PPK wyłącznie na własny wniosek, jednak planowane jest wprowadzenie automatycznego zapisu dla tej grupy. W praktyce oznacza to, że podczas okresów autozapisu wszyscy zatrudnieni, niezależnie od wieku, będą automatycznie włączani do programu. Aby z niego zrezygnować, konieczne będzie złożenie odpowiedniej deklaracji.

Jak funkcjonują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Osoby uczestniczące w PPK gromadzą oszczędności, które są inwestowane w fundusze zarządzane przez instytucje finansowe. Środki te można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Zarządzaniem funduszami zajmują się renomowane instytucje, takie jak PKO TFI, PZU TFI, Nationale-Nederlanden PTE czy Allianz TFI.

Aby oszacować potencjalną wartość zgromadzonych oszczędności, można skorzystać z oficjalnego kalkulatora PPK dostępnego na stronie mojeppk.pl. Narzędzie to uwzględnia m.in.:

wysokość wynagrodzenia brutto,

poziom wpłat własnych oraz składek pracodawcy,

przewidywany okres oszczędzania ,

, oczekiwany roczny zwrot z inwestycji.

Zmiany w automatycznym zapisie do PPK

Obecnie autozapis do programu odbywa się co cztery lata – pierwsza automatyczna rejestracja miała miejsce w 2023 roku, a kolejna zaplanowana jest na 2027 rok. Nowe propozycje przewidują skrócenie tego okresu do trzech lat, co może zwiększyć liczbę uczestników.

Jakie konsekwencje zmiany mogą mieć dla pracowników?

Planowane reformy mogą być zaskoczeniem dla niektórych zatrudnionych, szczególnie tych, którzy nie zamierzali dołączać do PPK. Automatyczne objęcie programem osób powyżej 55. roku życia oraz skrócenie okresu autozapisu oznacza, że pracownicy będą musieli świadomie podejmować decyzje dotyczące swojego uczestnictwa.