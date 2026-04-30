Te inwestycje mogą zmienić układ sił. MON rozmawia z Amerykanami

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:26
Polski resort obrony negocjuje z partnerami z USA możliwość budowy na Pomorzu infrastruktury związanej z sektorem kosmicznym oraz zaplecza technologicznego dla reaktorów SMR. - Prowadzimy ze stroną amerykańską rozmowy dotyczące inwestycji o fundamentalnym znaczeniu dla długoterminowego układu sił gospodarczo-technologicznych w regionie - słyszymy w MON.

Jak podaje „Puls Biznesu”, temat inwestycji X-Energy i Axiom Space w Polsce był także omawiany przez Zygmunta Solorza podczas jego niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Inwestycje o fundamentalnym znaczeniu

- Prowadzimy ze stroną amerykańską rozmowy dotyczące inwestycji o fundamentalnym znaczeniu dla długoterminowego układu sił gospodarczo-technologicznych w regionie. Rozmawiamy o budowie na terenie Polski, w tym na Pomorzu, zakładów produkujących komponenty do nowej generacji infrastruktury kosmicznej, instalacji do produkcji paliwa oraz rozwoju zaplecza technologicznego dla reaktorów SMR czwartej generacji, które mogą być wykorzystywane w zastosowaniach obronnych – mówi dziennikowi Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej i przewodniczący grupy roboczej projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia.

Zielone Okręgi Przemysłowe

Jak twierdzi Samsonowicz, strona amerykańska wprost wskazuje Zielone Okręgi Przemysłowe jako preferowaną lokalizację dla swoich projektów.

- W Stanach Zjednoczonych coraz częściej dostrzega się spójne podejście Polski do rozwoju gospodarczego określane jako projekt Kaszubia łączący strategię, bezpieczeństwo i inwestycje. To podejście dobrze wpisuje się w globalny trend rozwoju technologii i współpracy w sektorach krytycznych wykorzystujących rentę geograficzną. Dlatego cieszę się, że współpraca z Kamem Ghaffarianem ma także wymiar polski, a rozmowy z udziałem MON i partnerów amerykańskich zmierzają w stronę konkretnych projektów także na Pomorzu. Widzę tu przestrzeń łączenia polskiego przemysłu, amerykańskich technologii i bezpieczeństwa – mówi „Pulsowi Biznesu” Zygmunt Solorz.

Dotychczasowe projekty

Amerykańskiego i polskiego przedsiębiorcę już łączą wspólne interesy. W ubiegłym roku Zygmunt Solorz zainwestował w założoną przez Kama Ghaffariana spółkę kosmiczną Axiom Space. Według informacji „PB” wcześniej były też prowadzone rozmowy na temat wspólnych projektów w obszarze energetyki między ZE PAK i X-Energy. W sierpniu ubiegłego roku podczas wizyty w Polsce Ghaffarian gościł u Solorza w domu.

Obecnie w trakcie uzgodnień jest wizyta delegacji MON w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Rockville, gdzie siedzibę ma X-Energy. Wizyta ma się odbyć wkrótce, niewykluczone, że już w maju - informuje dziennik.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło: Puls Biznesu
Powiązane
Nadzieja na zakończenie wojny prysła. Ceny ropy są już najwyższe od 4 lat
Nadzieja na zakończenie wojny prysła. Ceny ropy są już najwyższe od 4 lat
samolot, pasażerowie
Nagły upadek brytyjskich linii lotniczych. Wszystkie loty odwołane
Polacy złapią się za portfele? Niepokojąca prognoza przewiduje duży skok cen energii
Polacy złapią się za portfele? Niepokojąca prognoza przewiduje duży skok cen energii
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty traci ważność. Rząd podał nowe ceny
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
