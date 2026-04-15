Pakiet CPN – do kiedy będzie w mocy? Minister energii podał, kiedy wygaśnie

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:16
O wygaszeniu interwencji na rynku paliw będzie można myśleć, kiedy hurtowe ceny paliw wrócą do poziomów sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

„Ceny Paliwa Niżej” (CPN)

Wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. W związku z rosnącymi cenami ropy naftowej i drożejącymi paliwami na stacjach, rząd ogłosił pod koniec marca czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, a także ceny maksymalne paliw.

Kiedy koniec CPN?

- Wtedy, gdy będziemy widzieli uspokojenie sytuacji na rynkach, gdy cena diesla i benzyny w hurcie będzie niższa - w okolicy tego, z jakimi cenami mieliśmy do czynienia przed wybuchem tego konfliktu - to wtedy będziemy mogli mówić o wygaszeniu tych tarcz - powiedział Motyka w Programie Trzecim Polskiego Radia, pytany o to, jak długo będzie obowiązywał pakiet CPN.

Podkreślił, że na razie przepisy wprowadzające ceny maksymalne i obniżki podatków są konieczne. Jego zdaniem perspektywa rynkowa jest „w miarę optymistyczna”, a ceny w hurcie już spadły.

- Myślę, że w kolejnych dniach - jeśli sytuacja się nie zmieni radykalnie - (...) to (...) też powinna być obniżka - powiedział minister.

Co zawiera program CPN?

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia. Ponadto, zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje maksymalnie 6,16 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł. W stosunku do cen maksymalnych obowiązujących we wtorek oznacza to wzrost ceny benzyny bezołowiowej 95, utrzymanie takiej samej ceny dla benzyny bezołowiowej 98 i spadek ceny oleju napędowego. Natomiast pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw, czyli 31 marca, litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował 6,16 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,76 zł, natomiast oleju napędowego - 7,60 zł.

Pakiet CPN będzie obowiązywał tak długo, jak będzie utrzymywać się trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie

We wtorek Motyka powiedział, że pakiet CPN będzie obowiązywał tak długo, jak będzie utrzymywać się trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Wyraził nadzieję, że wkrótce wróci ona do normy. Przyznał, że nie ma presji w rządzie, żeby odejść od rozwiązań przewidzianych w pakiecie ze względu na koszty dla budżetu.

W środę Orlen obniżył hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 167 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 79 zł za metr sześc.

