Co z pakietem CPN po rozejmie na Biskim Wschodzie? Donald Tusk zabrał głos

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.

Tusk: Rząd zamierza "dmuchać na zimne"

Odnosząc się do zawartego rozejmu przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk podkreślił, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne". Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy pakietu CPN, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Premier: Zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje

Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw". Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na Bliskim Wschodzie na polskich stacjach paliw - dodał.