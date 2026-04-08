Co z pakietem CPN po rozejmie na Biskim Wschodzie? Donald Tusk zabrał głos

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 13:15
Rząd będzie "dmuchał na zimne" i nie zamierza rezygnować z pakietu "Ceny Paliw Niżej" w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie - powiedział premier Donalda Tuska. Dodał, że Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw".

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.

Tusk: Rząd zamierza "dmuchać na zimne"

Odnosząc się do zawartego rozejmu przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk podkreślił, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne". Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy pakietu CPN, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Premier: Zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje"

Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw". Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na Bliskim Wschodzie na polskich stacjach paliw - dodał.

Źródło: PAP
Powiązane
Karol Nawrocki, Nawrocki,
Nowy ruch ws. ślubowania sędziów. Jest zaproszenie dla prezydenta Nawrockiego
Sejm
Po wyborach te partie zdominują Sejm. Są wyniki najnowszego sondażu
Krzysztof Szczucki
Akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Krzysztofowi Szczuckiemu. Prokurator o szczegółach
Tyszkiewicz
Cytat dnia. Beata Tyszkiewicz. "Jak się wierzy w siebie, to..."
Barbara Nowacka, Nowacka, MEN
Od września nowy obowiązkowy przedmiot w szkołach? MEN ogłosi decyzję
Igrzyska Wolno?ci 2023 w ?odzi
Polacy uwielbiają jego książki. Po 10 latach wraca z nową powieścią
