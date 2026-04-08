Kawa podobnie jak masło jest jednym z tych produktów, który sprzedawany jest w niższej cenie, cieszy się uznaniem klientów. W normalnej cenie ten produkt dobrej marki potrafi sporo kosztować. Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". Tuż po świętach jedna z dużych sieci, proponuje swoim klientom obniżkę cen tego produktu.

Tym razem na wyprzedaż dobrych kaw zdecydowała się Biedronka. Fani tego produktu będą mogli kupić ją nawet o 60 proc. taniej niż zwykle. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen?

Dobra kawa taniej o 60 proc. Jakie produkty są objęte promocją?

Kawą, która w sklepach sieci Biedronka można teraz kupić taniej aż o 60 proc. jest kawa marek:

Eduscho

Tchibo.

W tej ofercie dostępne są kawy ziarniste, mielone oraz rozpuszczalne. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Aby kupić kawę o 60 proc. taniej, trzeba do koszyka włożyć dwa opakowania. Wówczas to drugie dostaniemy w niższej cenie. Ta oferta jest objęta dziennym limitem. To 4 sztuki (maks. 2 z rabatem).

Wyprzedaż kawy w Biedronce. Jaką kupimy taniej o 50 proc.?

W promocji w sklepach Biedronki znalazły się także kawy marek tej sieci. Te sprzedawane są o 50 proc. taniej, również za drugi produkt. W ofercie wyprzedażowej znalazła się kawa rozpuszczalna marki Cafe d'Or oraz te typu cappucino. Ta oferta również jest dostępna na kartę Biedronki lub aplikację.

Promocja na kawę ziarnistą. Jaką kupimy za 15 zł?

W promocji sieci Biedronka znalazły się również kawy ziarniste Select marki MK Cafe oraz Forza marki Cafe d'Or. Tę pierwszą kawę o wadze 1 kg kupimy o 24 zł mniej. Zapłacimy za nią 55,99 zł, a nie 79,99 zł. Limit dzienny to 4 sztuki na kartę lub aplikację Moja Biedronka.

Druga kawa, czyli Forza marki Cafe d'Or będzie nas kosztowała taniej o 14,96 zł. Zamiast 54,95 zł za 1 kg opakowanie zapłacimy 39,99 zł. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Kawy rozpuszczalne w niższej cenie. Jakie znalazły się w ofercie Biedronki?

W promocji sieci sklepów Biedronka znalazły się także kawy rozpuszczalnej Crema i Cronat Gold marki Jacobs. Przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy po 26,99 zł na każde opakowanie o wadze 200 g. Regularna cena tej kawy to 37,89 zł. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki na kartę MB.

Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic o wadze 200g zamiast 36,99 zł teraz kosztuje 24,99 zł. Limit dzienny zakupów wynosi 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Oferta na tanią kawę w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Biedronka są dostępne w ofercie, która trwa jeszcze przez cztery dni. Można kupić w niższej cenie aż do soboty, 11 kwietnia br.