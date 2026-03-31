Szokujące instrukcje Trumpa dla Europy. Padły mocne oskarżenia

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:30
Szokujące słowa Trumpa. "USA nie będą już wam pomagać. Idźcie po swoją ropę"
Prezydent USA Donald Trump zasugerował we wtorek państwom, które nie chciały wesprzeć jego kraju w wojnie przeciwko Iranowi, a teraz narzekają na niedobory ropy naftowej, by kupowały surowiec od Stanów Zjednoczonych lub wzięły go sobie same z cieśniny Ormuz.

Trump do sojuszników: Idźcie po swoją ropę

Dla wszystkich krajów, które nie mogą dostać paliwa lotniczego z powodu (irańskiej blokady) cieśniny Ormuz - takich jak Wielka Brytania, która odmówiła udziału w dekapitacji Iranu - mam sugestię. Po pierwsze, kupujcie (paliwo) od USA – mamy go mnóstwo; po drugie, zbierzcie się na odwagę, udajcie się do cieśniny i po prostu je sobie WEŹCIE. Będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas. Iran został w zasadzie zdziesiątkowany. Najtrudniejsze już za nami. Idźcie po swoją ropę! - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Iran ma nowego sojusznika. Ceny ropy zareagowały
"Francja była bardzo niepomocna"

Kilkanaście minut później zamieścił drugi wpis, tym razem wymierzony głównie we Francję. Francja nie zezwoliła samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, na przelot nad swoim terytorium. Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w kwestii »Rzeźnika z Iranu« (ajatollaha Alego Chameneiego), którego udało się wyeliminować! Stany Zjednoczone tego NIE ZAPOMNĄ!!! Prezydent DJT - napisał.

Trump wielokrotnie krytykował europejskich członków NATO, a zwłaszcza Wielką Brytanię, za to, że nie wsparły rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi. W odpowiedzi na ataki tych dwóch krajów Iran praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowanych jest około 20 proc. światowej ropy. W konsekwencji ceny tego surowca mocno wzrosły.

Szef irańskiego MSZ, Abbas Aragczi ogłosił dwa tygodnie temu, że "cieśnina Ormuz jest otwarta".

Szef MSZ Iranu: Cieśnina Ormuz jest otwarta

Zamknięta jest tylko dla tankowców i statków należących do naszych wrogów - powiedział Aragczi.

Wiele tankowców i statków przepływa przez Cieśninę Ormuz, jest ona zamknięta tylko dla amerykańskich i izraelskich statków oraz tankowców - powiedział Aragczi w wywiadzie dla stacji telewizyjnej MS Now.

Oczywiście wielu z nich woli tego nie robić ze względów bezpieczeństwa. To nie ma z nami nic wspólnego - powiedział.

oprac. Weronika Papiernik
