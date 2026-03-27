Magnat rynku tytoniowego zamyka fabrykę w Niemczech

Należący do koncernu Imperial Brands zakład w Langenhagen, ma zakończyć działalność do 2027 roku. Nie znaleziono inwestora, który wziął by na barki część działalności fabryki. Decyzję uzasadniono wysokimi kosztami produkcji i niską wydajnością.

Reklama

Jak informuje portal "Polskiobserwator", związkowcy z NGG (Gewerkschaft Nahrung‑Genuss‑Gaststätten) nie są zadowoleni z rozmów. Nie wiedzieliśmy nawet, kto był zainteresowany przejęciem fabryki. Ludzie żyli nadzieją, że część z nich może zachować pracę, ale wszystko okazało się iluzją – mówi cytowany przez portal Finn Petersen, przewodniczący NGG.

Fabryka produkowała popularne papierosy

Zakład w Langenhagen działał od 1971 roku. Produkowano tam popularne marki papierosów:

JPS,

Gauloises,

West

Davidoff.

Oprócz papierosów produkowano tytoń do mieszania i specjalne wkłady do podgrzewaczy tytoniu.

Przemysł tytoniowy w kryzysie

Jak podaje portal, nie jest to jedyny gigant, który wycofuje się z niemieckiego rynku. Philip Morris zamknął swój zakład w Dreźnie, produkujący Marlboro, f6 i Chesterfield.